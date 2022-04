Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

YouTube bestaat 17 jaar: de 10 meest iconische video’s ooit gemaakt

Het is feest op het internet. Deze week is het maar liefst zeventien jaar geleden dat YouTube, het grootste videoplatform ter wereld, gelanceerd werd. Wat begon als een geinig idee groeide uiteindelijk uit tot één van de grootste succesverhalen van het web. Maar waar heeft het platform dat succes aan te danken?

Zeventien jaar geleden werd de eerste video op YouTube geupload. Het was een filmpje van 19 seconden waarin mede-oprichter Jawed Karim met een grote glimlach op zijn gezicht in de dierentuin stond. Een filmpje dat in de loop der jaren opgevolgd zou worden door een hoop iconische video’s waar we vandaag de dag nog met veel plezier op terugkijken. We zetten in dit artikel tien van die video’s op een rijtje.

17 jaar YouTube: de 10 meest iconische video’s

In de zeventien jaar dat YouTube bestaat hebben we een hoop memorabele video’s voorbij zien komen. Van Chocolate Rain tot aan Charlie Bit My Finger: ze hebben er op hun beurt allemaal voor gezorgd dat het videoplatform zo groot is als het vandaag de dag is. Tijd om de fiets te pakken voor een trip down memory lane en te genieten van 10 van die iconische video’s.

#1 Charlie Bit My Finger | 2007

Een jongen met zijn kleine babybroertje op schoot. Het klinkt niet als het recept voor één van de meest iconische video’s ooit. Toch wist Charlie Bit My Finger voor een aardverschuiving te zorgen, waardoor het platform bij steeds meer mensen bekend werd.

#2 Ain’t Nobody Got Time For That | 2012

De meest iconische video’s van YouTube komen niet alleen uit de beginjaren. Aan het begin van de jaren ’10 verschenen ook nog een hoop video’s die vandaag de dag nog door ongelofelijk veel mensen herkend worden. Denk bijvoorbeeld aan dit magistrale interview:

#3 YouTube klassieker: Rebecca Black – Friday | 2011

Het nummer was niet om aan te horen, maar een wereldwijd succes werd het wel. Rebecca Black heeft met haar muziekvideo uit 2011 inmiddels 160 miljoen views gepakt en met de tekst ‘Friday’ wekenlang in ons hoofd gezeten.

#4 Mr. Trololo | 2009

Tja, Mr. Trololo. Als je het over iconische videos van YouTube hebt, kan deze zanger niet ontbreken. De onderstaande video is een uitstekende verklaring waarom:

#5 Dave After The Dentist | 2009

Hoewel je in Nederland zeker een verdoving kunt krijgen bij de tandarts, werken ze in Amerika met sterker spul. Deze video uit 2009 laat perfect zien wat voor een resultaat dat heeft:

#6 YouTube klassieker: Evolution of Dance | 2006

Wie aan de begindagen van YouTube denkt, denkt waarschijnlijk aan de fantastische act van deze man:

#7 Leave Britney Alone | 2007

YouTube zou niets zijn zonder mensen die hun mening, op vrij bijzondere wijze, met de wereld delen. Zo wist deze video van een jongen genaamd Chris keihard viral te gaan. Een video die verscheen in de tijd dat de wereld keihard was voor artiest Britney Spears. Iets waar hij het, op z’n zachts gezegd, niet helemaal mee eens was.

#8 Keyboard Cat | 2007

Een wereld zonder Keyboard Cat zouden we ons niet voor kunnen stellen. De video van een piano spelende kat dateert oorspronkelijk uit 1984, maar ging in 2007 wereldwijd viraal.

#9 Chocolate Rain | 2007

Tegenwoordig zijn we gewend aan het idee dat je een hele carrière kunt maken van YouTube. In 2007 was dat wel anders en keek de wereld vol verbazing naar Tay Zonday. De beste man werd uitgelachen om zijn cover van Chocolate Rain, maar heeft in de jaren daarna ontzettend grote stappen gezet. Als je wilt weten wat er precies allemaal mogelijk is met het platform, is Zonday daar tot op de dag van vandaag nog steeds het allerbeste voorbeeld van.

#10 Gangnam Style | 2012

De Zuid-Koreaanse artiest PSY liet in 2012 nog een ander groot voordeel van YouTube zien. Met zijn nummer Gangnam Style werd duidelijk dat landgrenzen, ondanks het spreken van een andere taal, met gemak verbroken konden worden. Zijn hit ging de boeken in als de eerste video ooit met meer dan een miljard weergaven. Vandaag de dag staat de teller op 4,3 miljard.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Want.