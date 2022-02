Marc van der Linden weg bij RTL Boulevard, sommigen vermoeden ontslag

Royaltydeskundige Marc van der Linden stopt na twintig jaar bij RTL Boulevard. De 52-jarige Van der Linden zegt in een verklaring dat hij zelf het showbizzprogramma verlaat. Onder meer de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft bijgedragen aan zijn besluit, zegt hij. Roddelpraat, het roddelprogramma van Jan Roos en Dennis Schouten, vermoedt echter dat de royaltydeskundige om een hele andere reden is vertrokken bij RTL Boulevard.

„De werkelijke reden dat RTL hem niet meer wil inhuren, is dat de man een groot drugs- en drankprobleem heeft”, schrijven ze. Ook zou hij in zijn vrije tijd expliciete films maken, aldus het roddelkanaal in een reactie op het nieuws. „RTL heeft na navragen van Roddelpraat eieren voor het geld gekozen met een statement. We wachtten al een week op een woordvoerder die ons zou vertellen of het gerucht klopt dat hij eruit is geknikkerd. Ze hebben nu verzonnen dat hij wil stoppen om meer schade te voorkomen.”

Jan Roos deelde op Twitter een extra sneer uit naar Marc van der Linden. Volgens hem houdt het hier niet op. „Zo, weer eentje van mijn lijstje. Nog een paar te gaan.” Op welke BN’ers hij doelt, is niet duidelijk.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo, weer eentje van mijn lijstje. Nog een paar te gaan. Marc van der Linden ✔️ — Jan Roos (@LavieJanRoos) February 1, 2022

Marc van der Linden: ‘Wond na aanslag Peter R. de Vries niet geheeld’

In het statement gaan RTL en Marc van der Linden niet in op de geruchten. De royaltydeskundige zegt het heel moeilijk te vinden om te stoppen bij het programma. „Ik heb twintig jaar met ontzettend veel plezier aan het programma meegewerkt. De laffe en uiteindelijk fatale aanslag op Peter R. de Vries en het gemis van hem bij het programma, maar ook als collega en mens heeft een wond veroorzaakt die nog lang niet geheeld is. Ik ben mede daardoor ook in een fase van mijn leven gekomen waarin ik keuzes wil maken”, zegt Van der Linden.

Ook zijn gezondheid speelt mee in het besluit om te stoppen, zegt hij. „Anderhalf jaar geleden heb ik in coma gelegen en ik ondervind daar helaas nog elke dag de gevolgen van, voornamelijk bij het lopen. Dat is gelukkig op te lossen en daar wil ik eindelijk goed de tijd voor nemen.” Ook zegt hij aan een nieuw project te werken „dat weer nieuwe dimensies geeft”.

Jan Roos sneerde in 2018 al naar Van der Linden

Het is niet de eerste keer dat Jan Roos het heeft gemunt op Marc van der Linden. In 2018 beweerde de YouTube-roddelaar ook dat de royaltydeskundige ontslagen was bij RTL vanwege zijn middelengebruik. Dat veroorzaakte destijds al een rel. Uiteindelijk was Van der Linden ‘gewoon’ nog op de buis te zien aan de desk van RTL Boulevard. De afgelopen maanden bracht Roddelpraat de geruchtenstroom rondom Marc van der Linden echter weer op gang.

De royaltydeskundige reageerde in 2018 gevat op de opmerkingen van Jan Roos. „Moet ik daar echt op reageren omdat hij zijn shot aandacht wil? De laatste keer dat ik cocaïne zag, was in de serie Narcos. Ik gebruik geen coke, drink zelfs geen cola. En zelden alcohol.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toch vreemd dat we nog steeds niet hebben gehoord dat 2,5 week geleden Marc van der Linden op staande voet is ontslagen bij RTL wegens een uit de hand gelopen voorliefde voor Colombiaans poeder. — Jan Roos (@LavieJanRoos) November 22, 2018



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.