Lange Frans en Peter Pannekoek gaan in gesprek voor podcast, prikken datum

Peter Pannekoek en Lange Frans hebben besloten hun ruzie(tje) bij te leggen. Dat doen ze met een gesprek voor de podcast van de rapper, waar het duo nu een datum voor geprikt heeft. Op 25 februari schuift de cabaretier bij Lange Frans aan.

Waar ze het dan over zullen hebben? De grappen die Pannekoek over de rapper maakte natuurlijk, tijdens zijn oudejaarsconference. Daarna ontstond een relletje op Twitter, mede omdat de rapper Pannekoek bedreigde.

Lange Frans en Peter Pannekoek leggen ruzie(tje) bij

„Ik kan best tegen een grapje, maar bij veel mensen heeft zijn conference wel voor verdeeldheid gezorgd”, zei Frans gisteravond in het radioprogramma Het AvondCircus van SLAM!. „Het wordt tijd dat we de strijdbijl begraven en nader tot elkander komen.”

Pannekoek maakt tijdens zijn oudejaarsshow op NPO 1 meerdere grappen over Lange Frans. „Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima”, zegt hij onder meer. „Maar ik vind ook in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo’s. Lange Frans, de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ik zie je wel als ik je zie’

Die grappen vond Frans echter niet zo grappig, en hij stuurde Pannekoek via Twitter een bericht. „De man met het grootste publiek uithalen naar een dyslectische rapper zonder YouTube-kanaal. Staat genoteerd. Ik zie je wel als ik je zie”, schreef hij in een bericht aan de cabaretier, dat Pannekoek deelde op het sociale medium.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik neem mijn woorden terug. ‘Ik zie je wel als ik je zie’ is best poëtisch voor een dyslectische rapper @langefrans #gezellig pic.twitter.com/jX7ptn3MJI — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) January 2, 2022

Het YouTube-kanaal van de rapper werd verwijderd nadat er ophou ontstond over uitspraken die mensen die complottheorieën aanhangen daar hadden gedaan. Alhoewel je ‘ik zie je wel als ik je zie’ kunt opvatten als een bedreiging, deed de cabaretier geen aangifte.

Later nodigde Lange Frans de cabaretier uit om eens in zijn podcast langs te komen. Daar is Pannekoek nu dus op ingegaan. „Ik heb er zin in, het wordt een leuk gesprek en het zal ook wel pittig worden”, blikte Lange Frans op de radio vast vooruit. Wanneer de podcast te beluisteren is, is nog niet bekend.