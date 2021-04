Nieuwe aanklachten tegen tijdens verhoor ‘bizar gedragende’ Kevin Spacey

Ooit zo bejubeld, want een goede acteur is het zonder meer. Maar van glansrollen ging bij Kevin Spacey de glans er af toen er wat seksboekjes open werden gedaan over hem. Het is nu weer raak.

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey wordt opnieuw beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Hij zou zich in 2012 vergrepen hebben aan een 20-jarige productie-assistent die bij de serie House of Cards werkte en aan een acteur die auditie wilde doen voor de serie. Dat komt naar voren uit vertrouwelijke correspondentie tussen de acteur en zijn voormalig werkgever Media Rights Capital (MRC), meldt The Hollywood Reporter.



Kevin Spacey en de productieassistent

De productie-assistent moest Spacey destijds naar het ziekenhuis brengen, nadat hij zijn hand op de set had verbrand. Dat ongemak verhinderde Spacey niet om zich aan de man te vergrijpen. Later in dat seizoen nodigde hij een acteur, die auditie wilde doen voor een rol, op zijn hotelkamer uit. Toen de acteur dat weigerde reed Spacey hem naar een plek in Los Angeles om hem daar vervolgens ongewenst te betasten.

House of Cards als kaartenhuis in elkaar

MRC klaagde Kevin Spacey in 2019 voor miljoenen dollars aan, omdat House of Cards vanwege zijn wangedrag enorme schade had opgelopen. De show was het paradepaardje van MRC maar daar bleef weinig van over na het ontslag van de hoofdrolspeler.

Spacey klaagde op zijn beurt MRC aan, omdat hij meent dat het bedrijf onterecht zijn financiële compensatie niet heeft uitgekeerd, nadat meerdere mannen in 2017 hun verhaal deden over Spaceys seksueel misbruik. Een aantal van hen was minderjarig toen de acteur hen benaderde. En nu komen daar nog eens twee aanklachten bij. In juni gaat deze zaak verder.

Reacties Twitter

En er waren al meer aanklachten. Opmerkelijk is het te noemen dat drie van de aanklagers in 2019 overleden, hetzelfde jaar dat de aanklachten tegen Kevin Spacey in Nantucket werden neergelegd, staat eveneens in het artikel van The Hollywood Reporter. Het roept een storm op aan reacties op social media. „Hij weet toch wel dat Keyser Söze een fictief karakter was?’, vraagt iemand zich af, verwijzend naar zijn glansrol in The Usual Suspects. Ook wordt een andere film van hem genoemd, met enig sarcasme. „American Beauty.”



Musicalnummer tijdens verhoor

Uit de documenten blijkt ook dat Spacey zich tijdens een eerder verhoor, dat achter gesloten deuren plaatsvond, ‘bizar’ gedroeg. Zo zou hij een musicalnummer gezongen hebben en daarbij gedanst te hebben.