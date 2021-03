Top 40-hit Bilal Wahib niet gedraaid, boycot wordt ‘heksenjacht’ genoemd

De Nederlandse radiostations hebben het wel gehad met acteur en zanger Bilal Wahib. Daarom hebben ze besluiten om de muziek van de in opspraak geraakte artiest niet meer te draaien. En dat is bijzonder, want Wahib zou in de Top 40 staan.

De radioboycot is er naar aanleiding van de ophef rondom Wahib en Oussama Ahammoud. De twee vroegen een minderjarige jongen tijdens een livestream op Instagram zijn geslachtsdeel te laten zien tegen betaling. De jongen deed dit ook. Sindsdien verbraken zo goed als alle bedrijven die banden hadden met Wahib alle connecties. De radiowereld blijft niet achter.

Qmusic, SLAM!, 3FM en FunX hebben besloten de muziek van Bilal Wahib niet meer te draaien. „FunX en 3FM hebben besloten om de muziek van Oussama en Bilal niet meer te draaien totdat er meer duidelijkheid is. Op basis daarvan zal eventueel een nieuw besluit worden genomen”, zegt een woordvoerder van de NPO tegen Nu.nl.

Bilal Wahib niet te horen in Top 40

Dat Qmusic Wahib niet meer draait heeft ook een andere impact: de artiest zou vrijdagmiddag samen met Ronnie Flex op drie staat in de Nederlandse Top 40. Door de boycot zal hun hit 501 echter niet gedraaid worden door Domien Verschuuren, de presentator van de Top 40 op Qmusic. Eerder werd ook al bekend dat Wahib zaterdag een Edison zou winnen, maar deze niet meer krijgt.

Radio 538 blijft Wahib als één van de weinigen wel draaien. 501 staat op zeven in de 538 Top 50 en die zal wel gewoon te horen zijn. „We zien op dit moment geen reden om Bilal Wahib uit de muziekprogrammering van Radio 538 te weren, maar houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten”, was de reactie van Talpa, waar 538 onderdeel van is.

Boycot Bilal Wahib ‘gaat te ver’

Alle Bilal-boycots worden door veel mensen met open armen ontvangen, maar niet iedereen is het ermee eens. Presentator Luuk Ikink liet gisteravond bij RTL Boulevard weten dat „het bijna voelt als een soort van heksenjacht, waar geen einde meer aan lijkt te komen. Het gaat te ver”. Collega en Telegraaf-journalist Rob Goossens was het daarmee eens. Goossens vond het vooral gek dat Bilal Wahib zijn Edison kwijtraakt. „Krankzinnig. Boef heeft wel een Edison gekregen, toen hij drie meisjes voor ‘hoer’ had uitgemaakt. Toen was het wel oké en nu ineens…”

‘Probleem vele malen groter’

Danny Ghosen, die programma’s maakt over problematiek, zou graag de focus verleggen. „Volgens mij gaat het de hele tijd over deze twee jongens, maar de beelden van die jongen worden nog steeds verspreid”, zei hij in De Vooravond. „Instagram heeft er goed aan gedaan ze permanent te verbannen, maar de jongens die het filmpje delen gaan vrolijk door. Die social media roepen wel iets heel stoers, maar in principe is het probleem vele malen groter.”