En daar gaan de Meilandjes weer: boerderij Hengelo is verkocht

Erica en Martien Meiland kunnen zich nu echt helemaal gaan beraden op hun volgende avontuur. Hun boerderij in het Gelderse Hengelo is namelijk verkocht. Dochter Maxime verhuist straks niet met hen mee. Zij gaat samenwonen.

Twee duimen omhoog, twee blije gezichten en vier moonboots in de sneeuw. Erica en Martien Meiland poseren voor het Te Koop-bord voor hun boerderij, waar nu een sticker met ‘Verkocht onder voorbehoud’ overheen is geplakt. Maar onder voorbehoud of niet, het stel oogt dolgelukkig.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„Het is gelukt, in de stille verkoop! Nu op zoek naar een nieuw stulpje…”, schrijft Erica op haar Instagram, uiteraard met twee proostende glaasjes erachter. Verkocht onder voorbehoud betekent dat de koop nog niet definitief is, totdat aan bepaalde voorwaarden in het koopcontract is voldaan. Het huis is dus nog niet definitief van de huizenmarkt.

Reacties

Mensen reageren wisselend op het nieuws. De meeste volgers feliciteren hen, met eveneens borrelglaasjes erbij. „Wel jammer, hoor, dat jullie er niet kunnen blijven. Jullie hebben het echt zo prachtig gemaakt. Zal de koper nog jaren plezier aan hebben. En succes met een nieuw plekje zoeken”, schrijft iemand. „Komen jullie naar Winschoten?”, vraagt een ander hoopvol. „Wat zijn jullie onrustig”, constateert Stephano.

Victor Brand, die volgende week een mijlpaal aantikt, is heel blij voor ze.

Wie de koper is, is nog niet bekend, maar wel dat het iemand uit het nabijgelegen Doetinchem is, verklapt Erica aan RTL Boulevard. Ze gaat de Achterhoek wel missen. „Het is hier prachtig. Veel mooier dan in de Randstad.”

Nieuw stulpje

Erica schrijft ‘op zoek naar een nieuw stulpje’ en dit is wel opvallend, aangezien er nu al een tijdje wordt gemeld dat ze al iets hebben gevonden. Martien zou 2,7 miljoen hebben neergelegd voor zijn nieuwe pand in Noordwijk. Ook Maxime en Leroy gaan verkassen en het lijkt erop dat ook zij hun droomhuis al hebben gevonden. Zij heeft in hem in elk geval haar droomman gevonden, die ook nog eens kwistig is met cadeautjes.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gedoe met gemeente

In december weidde Martien in Linda’s Wintermaand uit over hun verhuizing en het gedoe met de gemeente. „Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang er op zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente”, vertelde Martien. Het bestemmingsplan van de villa was dus niet goed doorgekomen bij de gemeente. Gesprekken tussen de familie en de gemeente om dit op te lossen zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Erica Meiland wilde verder geen commentaar geven op de kwestie en verwijst naar het vijfde seizoen van Chateau Meiland. „Daarin gaan jullie zien hoe het allemaal zit.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben beetje Meiland-moe in 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Familie Meiland alweer weg uit Hengelo ‘door problemen met de gemeente’ https://t.co/4uhVYVqdVO — Gerard Tamson (@GATamson) January 6, 2021