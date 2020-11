Patricia Paay tovert Famke Louise-hit Op me Monnie om tot jazzhit

Het is tv-kijkend Nederland gisteren zeker niet ontgaan: Patricia Paay (71) en Famke Louise (21) werden in het programma Ali B Op Volle Toeren aan elkaar gekoppeld. Ze zongen een nummer van elkaar – geheel in eigen stijl. Twitterend Nederland raakt vooral maar niet uitgepraat over Paays versie van Op me Monnie.

In Op Volle Toeren koppelt Ali B twee Nederlandse artiesten aan elkaar. Een artiest van toen en van nu. De bedoeling is dat beiden een hit van elkaar gaan zingen, maar dan in hun eigen stijl. Gisteravond waren Patricia Paay en Famke Louise aan de beurt.

Het bleek een goede match: „Het voelt een beetje als moeder-dochter”, zegt Patricia Paay. Ze vonden elkaar in de vele kritiek en haters waar ze beiden mee te maken hebben gehad.

Versie Patricia Paay

Famke Louise stortte zich op Who’s that lady with my man. En Patricia Paay maakte haar eigen versie van Op me Monnie. Vooral Paay kreeg veel lof voor haar versie. Ondanks dat ze al tien jaar niet had gezongen (en de woorden ‘monnie’, ‘sannie’ en ‘doekoe’ niet kende), toverde Paay het nummer om tot een ware jazzhit.

Famke en Ali waren erg onder de indruk van de versie. „Ik vond het echt heel mooi, ze heeft me verrast”, zei Famke. Ali zei er een Marilyn Monroe-gevoel bij te krijgen: „En die setting. Het past zo goed bij je.”

Ook Twitter raakt er niet over uitgepraat:



Patricia Paay die OP ME MONNIE zingt is alles wat ik nodig heb!!! 💎 pic.twitter.com/LisODLC9BK — Wessel Uphoff (@wesseluphoff) November 26, 2020



Ik kan het iedereen aanraden om #OpVolleToeren op NPO1 terug te kijken. Wat zijn Patricia Paay en Famke Louise een leuk duo. — Jorieke van Noorloos (@jvnoorloos) November 26, 2020



Wat een leuke match, Patricia Paay en Famke Louise #abovt — Jeepee (@Jeepee76) November 26, 2020



Patries is weer terug!!!!

Dit was best lekker.

Ik zou het haar zò gunnen.

Dit doet ze geweldig.#AliBopvolletoeren #PatriciaPaay pic.twitter.com/n9mSw5cQ96 — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) November 26, 2020