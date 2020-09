Tandartsenclub: Dave Roelvink zal de rest van zijn leven blijven betalen voor gebit

Dave Roelvink zal de rest van zijn leven extra kosten blijven maken voor zijn gebit nu hij in Turkije zijn tanden heeft laten bijslepen en facings heeft laten zetten.

Dat stelt een tandarts-implantoloog van de Associatie Nederlandse Tandartsen zaterdag in De Telegraaf.

Dave Roelvink wilde ‘Hollywoodsmile’

De 26-jarige Roelvink, zoon van columnist en zanger Dries, ging in juni naar Turkije omdat hij een ‘Hollywoodsmile’ wilde. Eerder deze week brak bij het eten van een broodje alweer een stukje van zijn tanden af.

De tandartsenclub is helder over deze actie van Roelvink. „Bij jonge mensen raden we het af”, zegt tandarts-implantoloog Jan-Willem Vaartjes, aangesloten bij de Associatie Nederlandse Tandartsen. „Je ziet het bij Dave die al na een maand met een afgebroken tand zit. Als je heel veel aan je gebit laat doen op jonge leeftijd, ben je de rest van je leven gedoemd steeds weer terugkerende kosten te maken.”

Kritiek

Dave en broertje Donny waren door de Turkse kliniek benaderd. In ruil voor promotie op Instagram kregen ze beiden een gratis wit gebit. In een redactioneel commentaar van tandartsmagazine Tandartspraktijk uiten tandartsen hun kritiek op deze trend: „Voor ons tandartsen met onze ’gewone’ patiënten, behoren duurzaamheid en minimaal invasief werken hele belangrijke uitgangspunten te zijn.”

Er was trouwens meer kritiek op Roelvink, want de zoon van Dries respecteerde na zijn reis naar Turkije ook de verplichte quarantaineperiode vanwege de coronacrisis niet. Na één dag plaatste hij alweer vrolijke selfies op Instagram terwijl hij op een bootje zat. Dave gaat binnenkort terug naar Turkije voor een tweede herstelronde aan zijn tanden.

