Nieuwe richtlijnen voor diversiteit Oscars

De Oscars heeft vandaag nieuwe diversiteit richtlijnen bekendgemaakt voor de categorie ‘Beste film’. Vanaf 2024 moeten films aan nieuwe eisen voldoen.

De Academy Awards, de officiële naam voor de wereldberoemde filmprijs, is beter bekend als de Oscars. De organisatie achter deze fameuze award, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, wordt al een tijd bekritiseerd vanwege het gebrek aan diversiteit in de prijswinnaars. Genomineerde acteurs en regisseurs waren de afgelopen jaren veelal wit.

Diversiteit achter de schermen

De nieuwe richtlijnen behoren tot een vijfjarenplan van de Oscars om diversiteit in de filmindustrie te stimuleren. In dat plan wordt gekeken naar aantallen in het aannemen van mensen met een niet-witte huidskleur, vrouwen, gehandicapten en lhbti’ers.

Ook de werknemers achter de schermen worden daarin meegenomen. Functies als productiemedewerker, marketingmedewerker en stagiaires moeten ook aan de diversiteit richtlijnen voldoen. „Wij geloven dat deze inclusie-standaarden langdurende, essentiële verandering in onze industrie zullen versnellen”, melden de twee hoogste bestuurders van de Academy in een verklaring.

De nieuwe regels gelden voor de films die vanaf 2024 op de nominatielijst willen komen. Er zijn vier voorwaarden, waaronder: casting en onderwerp, personeel achter de schermen, stage- en opleidingsmogelijkheden en marketing en publiciteit. Toekomstige kandidaten moeten minstens aan twee van de vier eisen voldoen.

Racismedebat

In 2016 ontstond via Twitter een online discussie onder de hashtag #OscarsSoWhite. Daarin bekritiseerden veel mensen het feit dat de winnaars van de filmprijs, twee jaar op rij, uit alleen witte deelnemers bestonden. Ook de recente demonstraties tegen racisme en het debat daaromheen zorgen ervoor dat ook diversiteit in de filmindustrie ter discussie staat.