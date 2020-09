Ook Dwayne ‘The Rock’ Johnson geveld door coronavirus

Het is geen prettige week voor acteur en voormalig worstelaar Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Hij en zijn vrouw hebben beide het coronavirus opgelopen. Ook de twee dochters van het stel zijn positief getest.

Dat deelt de acteur vanochtend op Instagram in een video.



Flink ziek geweest

Dochters Jasmine (4) en Tiana (2) hebben alleen wat keelpijn gehad, maar Johnson en zijn vrouw hadden het zelf een stuk zwaarder te pakken, laat de spierbundel weten. Het hele gezin is na drie weken aan de beterende hand en niet meer besmettelijk.

„We tellen onze zegeningen, want we zijn ons er enorm van bewust dat niet iedereen hier zo goed uitkomt.” De acteur claimt dat de goede conditie van het stel hen heeft geholpen het virus te boven te komen.

Besmet bij goede vrienden

Het gezin liep het coronavirus op door contact met goede vrienden. Dwayne wil zijn fans daarom waarschuwen. „Dat je van mensen houdt en ze vertrouwt, betekent nog niet dat ze je niet zonder het te weten kunnen besmetten.”

The Rock drukt zijn fans in de post op het hart om hun verantwoordelijkheid te nemen tijdens de coronacrisis. „Blijf gedisciplineerd. Werk aan je immuunsysteem. Zorg dat je goed in je vel zit. Draag je masker. Bescherm je familie. Wees terughoudend in bezoek bij je thuis of andere bijeenkomsten. Blijf positief. En denk aan andere mensen.”

Amerika hard geraakt

Amerika wordt flink geraakt door het coronavirus. Recent werd bekend dat er bij meer dan 5 miljoen mensen COVID-19 is vastgesteld. Er zijn zeker 161.000 mensen aan het virus overleden. Amerika is één van de landen die het hardst geraakt is. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de VS piekte op 16 juli. Toen stelden de autoriteiten bij nog eens 75.697 mensen vast dat ze besmet waren. De dodelijkste dag was 15 april, toen 2.752 sterfgevallen zijn gemeld.

Het virus greep de afgelopen maanden snel om zich heen in het land, waar zo’n 330 miljoen mensen wonen. De eerste besmetting kwam aan het licht in januari. Daarna duurde het ruim drie maanden voordat de teller op een miljoen vastgestelde coronagevallen stond. Dat gebeurde op 28 april.