Noel Gallagher pleit voor vrijheid: ‘Geen zinloos mondkapje voor mij’

Oasis-frontman Noel Gallagher voegt zich bij het kamp Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) en spreekt zich uit voor meer vrijheid. „Geen zinloos mondkapje voor mij.”

De Britse muzikant Noel Gallagher was te gast bij de Matt Morgan-podcast, waarin hij zich uitliet over de rol van de overheid bij het gebruik van mondkapjes. „Het is geen wet. Er worden nu te veel verdomde vrijheiden van ons ontnomen. Die dingen hebben geen enkele zin.”

Noel Gallagher: ‘Geen mondkapje voor mij’

De Oasis-frontman zat laatst in de trein richting Manchester, waar hij werd aangesproken op het feit dat hij een mondkapje moest dragen. De transportpolitie zou hem een forse boete opleggen, maar het mondkapje mocht wel af als hij aan het eten of drinken was. „Dus ik zei: Oh ja, het dodelijke virus dat door de trein raast komt me aanvallen, maar ziet me een broodje eten en laat me met rust?”, aldus de nijdige Noel Gallagher in de Matt Morgan-podcast.

„Waarom moet je wel een fu**ing mondkapje dragen als je bij de kapper of in de trein zit, en niet in de kroeg?”, ging hij verder. Toen Matt Morgan zei dat hij juist wel pleit voor het dragen van gezichtsmaskers, noemde Noel Gallagher hem een laffe germofoob. Luister de Matt Morgan-podcast hier terug.

Onderzoek: mondkapje effectief tegen verspreiding COVID-19

De discussie tussen de muzikant en podcast-maker staat symbool voor het debat dat eigenlijk overal wordt gevoerd. Sommige mensen zijn de opgelegde regels zat en beginnen te klagen en schreeuwen over viruswaanzin. Een andere groep luistert braaf naar de overheid en gedraagt zich naar de wet. Dit zeggen we zonder waardeoordeel, voor beide valt wat te zeggen.

Feit is dat uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het dragen van gezichtsmaskers effectief is bij het verminderen van het risico op Covid-19. Zo toonden de Duke University in de Verenigde Staten en de Oxford University in Engeland aan dat een mondkapje wel degelijk effectief is. En in tegenstelling tot het betoog van Noel Gallagher, blijkt het gezichtsmasker wel in de Britse wet opgenomen te zijn.

Al die meningen

Waarom je in kroegen geen mondkapje hoeft te dragen en in treinen wel, daar heeft niemand het antwoord op. Zo blijft het debat levende. In deze aflevering van de podcast De Wereld van Sophie wordt dieper ingegaan op ‘al die meningen’. Hierin komt onder meer naar voren dat de mensen die hun mening het luidst verkondigen, vaak het slechtst ingelezen zijn. Goed voor iedereen om even te luisteren.

Lees ook: Man uit vliegtuig gezet omdat hij weigerde een mondkapje op te doen