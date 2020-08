TikTok favorites – De 5 leukste, grappigste en tofste TikTok-filmpjes van week 32

Toffe TikTok-dansjes, geniale pranks en handige hacks: welkom in de wondere wereld van TikTok. De app bestaat al sinds 2017 en met meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers is het inmiddels een groot succes.

En terecht. De app staat namelijk vol met parels. En die willen we je natuurlijk niet onthouden. Wekelijks delen we daarom onze TikTok favorites met je. Thank us later.

TikTok favorites van week 32

Of je je nou gewoon verveelt óf een boost voor je mood kan gebruiken: TikTok is waar je moet zijn. Wees gewaarschuwd, want je bent zo een paar uur verder. Deze week kwamen we weer genoeg leuke filmpjes tegen die je dag beter maken. Dit zijn onze favorieten van week 32.

Onze favorites van vorige week gemist? Die vind je hier hier terug.

1. Drunk celebrity sighting

We kennen allemaal wel het moment dat je denkt iemand te zien die je kent, waar je vervolgens naar zwaait en wat toch niet die ene bekende blijkt te zijn. Of wanneer je iets te veel wijntjes op hebt, en je denkt toch echt bijna zeker te weten dat je een celebrity hebt gespot. You’re not the only one.

TikTok staat vol met filmpjes waarin mensen toegeven dat ze (toen ze dronken waren) dachten een celebrity te hebben gezien, wat de volgende dag toch iemand anders bleek te zijn.

2. Goed smeren met zonnebrand

Dan een filmpje wat goed past bij deze hoge temperaturen. Sommige mensen lopen er bij als een kreeft, these days. Zo ook deze TikTokker. Hij is zo erg verbrand, dat het gezicht van het jongetje in zijn buik blijft staan. Auch..

3. Doen alsof je een muis hebt gevangen

Een simpele, maar leuke prank is doen alsof je een muis of spin hebt gevangen. In deze video haalt een meisje de grap uit bij haar vriend. Na het zien van het filmpje weten we niet wie er nou eigenlijk banger was.

4. Beyoncé

Een andere favoriet die we deze week veel tegenkwamen, is het filmpje waarin TikTokkers Beyoncé na proberen te zingen en daar cijfers voor krijgen. In onderstaand filmpje proberen zeven mensen het stukje zo goed mogelijk na te doen. En tja, dat lukt niet iedereen zo makkelijk.

5. Doen alsof je jezelf filmt

Als er een favoriet is die deze week absoluut niet mag ontbreken, is het het filmpje waarin de TikTokker iemand anders vraagt hem of haar te filmen, terwijl de camera op diegene is gericht. Het levert vaak schattig resultaat op. Wat een inleving!

@georgieandzac Told him record me dancing….. but I recorded him instead 😂😂😂 the face at the end ♬ Tap In – Saweetie

Rachelle Abbas is redacteur bij NSMBL.nl en schrijft wekelijks deze rubriek voor Metro.

