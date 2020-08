5 films en series die in week 35 op Netflix verschenen: The Witcher en meer

Ook in week 35 zijn er weer de nodige nieuwe films series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een vervolgserie op The Karate Kid en de magie achter The Witcher.

Netflix heeft ook de afgelopen zeven dagen weer de nodige nieuwe films, series en documentaires toegevoegd. Zo verscheen er een documentaire die ons een kijkje geeft achter de schermen bij The Witcher en kunnen we in Cobra Kai eindelijk zien wat er met de hoofdpersonen uit The Karate Kid is gebeurd. Verder kun je op Netflix genieten van twee nieuwe documentaires of, als je dat wat te zwaar vindt, van een ontroerende drama film met de nodige komedie.

Nieuw op Netflix in week 34:

1. Making The Witcher

Documentaire

Genre: fantasy

The Witcher is zonder enige twijfel één van de beste Netflix Originals van 2019. De streamingdienst heeft kosten nog moeite gespaard om de boeken van Andrzej Sapkowski tot leven te brengen. Maar hoe hebben ze dat precies gedaan? Antwoord op die vraag krijg je in Making The Witcher. In deze half uur durende documentaire krijg je namelijk een uniek kijkje achter de schermen.

2. Cobra Kai (seizoen 1 & 2)

Serie

Genre: drama/komedie

In 2018 kregen we na bijna 35 jaar eindelijk een vervolg op The Karate Kid. De serie Cobra Kai laat zien wat er uiteindelijk geworden is van Daniel LaRusso en Johnny Lawrence. Eén ding is in ieder geval duidelijk: de rivaliteit is er niet minder om geworden. Wie er deze keer als winnaar uit de strijd komt kon je al zien op YouTube Premium, maar nu ook op Netflix. De streamingdienst heeft namelijk het eerste en tweede seizoen binnengehaald.

3. I Am a Killer: Released

Documentaireserie

Genre: misdaad

In april 1990 schoot Dale Wayne Sigler een restaurantbediende dood bij een roofoverval. Hij belandde in de gevangenis en werd ter dood veroordeeld. Dale had zich erbij neergelegd dat hij nooit meer vrij zou komen, totdat hij naar dertig jaar toch weer op vrije voeten komt. Dit maakt veel los bij de familie van het slachtoffer, maar ook bij zijn eigen familie. Vooral omdat hij opeens met informatie komt die hij al die jaren verborgen heeft gehouden. Genoeg voer voor een interessante Netflix docu.

4. All Together Now

Film

Genre: drama

Amber Appleton is een ambitieuze en muzikaal begaafde middelbare scholier. Ze is een positief ingesteld persoon die iedereen wil helpen zonder daar wat voor terug te willen. Het leven lacht haar toe, maar het plaatje is niet zo perfect als het lijkt. Haar alleenstaande moeder kan haar leven maar niet op rit krijgen en dreigt Amber mee te sleuren. Opeens zijn er overal obstakels op het pad naar haar grote droom en die kan ze alleen overkomen door hulp van anderen te accepteren. Hoe moeilijk dat soms ook is.

5. Rising Phoenix

Documentaire

Genre: sport

Topsport bedrijven is zwaar. Zeker wanneer je ook nog een handicap hebt. Toch bewijzen atleten op de Paralympische Spelen keer op keer dat het mogelijk is. Hun verhalen en prestaties zijn misschien nog wel indrukwekkender dan die van hun collega’s zonder beperkingen. Mocht je dat niet geloven, dan denk je daar na het zien van de Netflix documentaire Rising Phoenix waarschijnlijk anders over.

