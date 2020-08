Dingen van toen waarnaar je terug kunt verlangen

Iedereen verlangt weleens terug naar vroeger, naar dingen van toen. Weet jij nog welke games je speelde, welke programma’s je keek en welke apparaten je gebruikte? Grote kans dat het dagelijkse leven er in je jeugd heel anders uitzag dan vandaag de dag! Naar welke zaken uit het verleden verlangen we terug? Hieronder vind je een lijst van dingen waar velen onder ons nog naar terug zullen verlangen!

1. Hyves

Een tijd lang was Hyves het meest populaire social media-platform van Nederland. Alhoewel Facebook en Hyves beide zijn opgericht in 2004, was Hyves in Nederland vele malen populairder. Weet jij nog hoe hip je was als je een Hyves Goldmember was? De mate waarop je je Hyves-profiel kon customizen naar je eigen wensen was ook bijzonder. Ben jij benieuwd naar hoe jouw Hyves-profiel eruitzag? Dan is de kans groot dat je deze nog terug kunt vinden. Ga daarvoor naar deze website en vul daar de volgende URL in: jegebruikersnaam.hyves.nl.

2. MSN

MSN is nog zoiets waar we soms naar terug verlangen. Kun jij je de tijd nog herinneren dat je na school direct je computer aandrukte om met je vrienden te praten? Als iemand even niet reageerde, was er de buzz-knop. Het MSN van toen is te vergelijken met het Whatsapp van nu. Het grote verschil is alleen dat we destijds de hele dag verlangden naar het moment dat we thuis waren, om daar even na te gaan wie van je vrienden online was. Inmiddels kunnen we elkaar ieder moment van de dag Whatsappen.

3. Klaptelefoons

Waarschijnlijk zouden we niet meer zonder de moderne smartphone kunnen. Toch hebben we ook nostalgische gevoelens voor de ouderwetse klaptelefoontjes. Veel spelletjes had je oude klaptelefoontje niet, maar met Snake kon je je urenlang vermaken. Spotify bestond nog niet, maar je favoriete liedjes kon je downloaden en als Mp3-bestand op je telefoon plaatsen. In plaats van Whatsapp verstuurden we berichten per SMS.

4. Feestjes

Je laatste feestje is misschien minder lang terug dan de tijd dat je Hyves, MSN en een klaptelefoon had. Toch missen we ook de feestjes ontzettend. Een verjaardag vieren op grote schaal, dat kan even niet meer. Net als dat ook alle grote festivals dit jaar zijn geannuleerd. Kun jij je de TMF Awards 2000 nog herinneren? Zo niet, dan zal het nummer Going to Ibiza van Vengaboys je vast en zeker weer terugbrengen naar die tijd. Anders herinner je je vast en zeker nog hoe rapper Winne in 2009 het nummer Lotgenoot zong tijdens de TMF Awards. In 2010 hoorden we het nummer De dag dat alles beter is van Nick & Simon.

5. Bordspelen

Herinner jij je nog dat er regelmatig spelletjesavonden georganiseerd werden? Het spel Mens erger je niet! lag in de kast bij vrijwel ieder huishouden. Het is overigens helemaal geen slecht idee om de spelletjeskast nog eens te openen. Niet alleen zal dit een hoop nostalgische gevoelens oproepen, maar veel van de spellen zullen nog steeds leuk zijn om te spelen. Wacht uiteraard nog even met het uitnodigen van je vrienden, maar speel de spelletjes met mensen uit je eigen huishouden. Overigens kun je sommige klassieke bordspelen, zoals Monopoly, tegenwoordig gewoon online spelen. Dat doe je bijvoorbeeld op de Playstation of gewoon op je smartphone.

6. Oude televisieseries

Ook de programma’s op televisie zagen er vroeger heel anders uit dan nu. Kun jij je bijvoorbeeld nog herinneren dat je vroeger naar Pokémon keek? Ook de verzamelkaarten van Pokémon waren vroeger ontzettend populair. Andere series waar we graag naar keken waren Yu-gi-oh! en Digimon. Grote kans dat je de beelden weer voor je ziet! Waren er nog meer series waar jij graag naar keek?

7. Flippo’s

Speelde jouw jeugd zich grotendeels in de jaren 90 af? Dan heb je vast en zeker veel flippo’s in handen gehad. Dat waren de ronde schijfjes die je in een zak chips van Smiths vond. De flippo’s vonden we vele malen belangrijker dan de chips zelf. De verschillende flippo’s hadden verschillende afbeeldingen en het doel was om er zoveel mogelijk te verzamelen. Op het schoolplein speelden we verschillende spelletjes om flippo’s van elkaar te winnen.

Waar verlang jij naar terug?

2020 is voor de meeste mensen een bijzonder jaar. Het perfecte moment dus om even terug te gaan in de tijd en nostalgische gevoelens op te roepen. Bovenstaande punten zullen voor velen zeker weten nostalgische gevoelens oproepen. Weet jij nog waar jij je vroeger mee vermaakte?

