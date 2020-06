Zo klinkt winnares imitatietoernooi Radio 10 als Britt Dekker

Demi van Dijk is als Britt Dekker de winnaar van het ‘Ekdom in de Morgen Imitatoernooi’ van Radio 10.

De Hilversumse kreeg met haar imitatie van presentatrice en actrice Britt Dekker de meeste stemmen van de luisteraars. Demi mag zich ‘de beste imitator van Nederland’ én de trotse eigenaar van de ‘Gouden Papegaai’ noemen. Andere genomineerden in de zoektocht naar de beste imitator waren onder andere Nick Stricker als Jan Smit, Bart Juwett als André van Duin, Kevin van den Berg als Marc-Marie Huijbregts en Thieme Kommeren als Valerio Zeno.

Als Britt Dekker: ‘Ik sta te shaken’

Demi van Dijk uit Hilversum kreeg Radio 10 vandaag aan de telefoon. Toen zij opnam wist ze nog niet dat ze gewonnen had. Ze schakelde direct in de Britt-stand: „Dit is niet normaal. Ik kan het niet geloven. Ik sta helemaal te shaken, want ik had het niet zien aankomen. Ik moet er zo echt even van bijkomen. Ik ben superblij!” Demi met Gerard Ekdom en uiteraard ook als Britt Dekker hoor (en zie) je hier.

Gerard Ekdom: „Het hele toernooi was één groot feest met al die bekende stemmen. Iedereen heeft het ongelofelijk goed gedaan, maar Demi is een terechte winnaar. Ze is nog maar 17 jaar en haar imitatie van Britt Dekker is niet van het echt te onderscheiden. Zo ontzettend goed, zij verdient de ‘Gouden Papegaai’.” En die blinkende papagaai, die zie je dan weer hier.

Imitatoernooi

Twee weken lang konden luisteraars zichzelf of iemand anders via de website van Radio 10 opgeven om mee te doen aan het ‘Ekdom in de Morgen Imitatoernooi’ waarin Gerard Ekdom op zoek ging naar de beste imitator van Nederland. Vrijdag 12 juni verscheen er een longlist met negen genomineerden waarna luisteraars hun stem konden uitbrengen op hun favoriete imitator.

Al weer twaalf jaar geleden verbaasde ene Thijmen vriend en amper vijand in De Wereld Draait Door met een imitatie van Britt Dekker. De geboren Purmerendse zat toen zelfs naast hem.

Lees ook: Dit zijn de 8 beste celebrity-imitators

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.