Streetlab terug op tv om jou te helpen in de liefde

Daan, Stijn, Tim en Jasper keren terug op de buis. Na hun vernieuwende projecten Streetlab: Niet Te Geloven en Streetlab 24 keren ze nu terug naar hun roots.

De vier jeugdvrienden komen terug met hun sociale experimenten, dit keer gefocust op liefde. In het nieuwe programma, Streetlab: de liefde, helpen ze mensen een stap verder in de liefde. En daarom zijn ze op zoek naar jou om de cupido pijl de juiste richting op te schieten.

Meld je aan met jouw liefdesperikelen

De mannen gaan aan de slag om jou te helpen met je persoonlijke liefdesprobleem. Heb jij voor het eerst een blind date, of wil je iemand een huwelijksaanzoek doen? Of kan jouw relatie wel een boost gebruiken? Daan, Stijn, Tim en Jasper komen je helpen.

Daarnaast openen de vier ‘Camping de liefde’. „Een vakantieliefde is één van de mooiste ervaringen in het leven. Maar een trip met je vrienden naar Ibiza of een van de Griekse eilanden voor een vakantie romance is dit jaar toch een stuk lastiger”, aldus de mannen van Streetlab. En daar helpen ze je graag bij. Singles die tussen de 25 en 35 zijn en deze zomer toch een vakantieliefde aan de haak willen slaan, kunnen zich aanmelden.

Streetlab: challenges

Het programma is in september te zien op de buis. Tot die tijd kun je genieten van de wekelijke challenges die ze elkaar geven. Zo gaat Tim op vakantie in eigen thuis inclusief spraytan, gaat Jasper met hulp van Wim Hof in een ijsbad en Daan en Stijn hebben ongemakkelijke telefoongesprekken…

