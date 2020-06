Opnames Wie is de Mol? mogelijk tóch al van start

Het lijkt erop dat de opnames van het 21e seizoen van Wie is de mol? van toch al van start gaan. Dat suggereert regisseur Rick McCullough tenminste op Instagram.

„Ik kan nog niets beloven maar wij gaan het proberen. #wieisdemol #widm #widm21 #staysafe #gottotry #weoweittothefans”, schrijft McCullough bij een foto van zijn paspoort en een mondkapje. In april zei de regisseur al dat hij stond te popelen om weer aan de slag te kunnen met de nieuwe reeks.

Eventuele reis

Een woordvoerster van AVROTROS kan maandag niets bevestigen over het nieuwe seizoen. Ze laat weten dat de omroep erg hoopt dat de opnames dit jaar kunnen doorgaan. „We doen hard ons best en onderzoeken dan ook veel verschillende mogelijkheden en scenario’s. Welke scenario’s dat precies zijn? Daar kan ik niks over kwijt. Voorop staat dat we de eventuele reis op een veilige en verantwoorde manier moeten kunnen maken. Voor zowel crew als kandidaten.”

Opnames stilgelegd

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? werden tijdens de lockdown stilgelegd. Dat werd werd half april bekend. Doorgaans vinden de opnames van het programma, waarvoor een groep bekende Nederlanders op een buitenlandse locatie in het diepste geheim filmt, in mei en begin juni plaats.

Of het nou lukt om het nieuwe seizoen te filmen of niet, fans van het programma komen ook dit jaar gewoon aan hun trekken. Vanwege het 20-jarig bestaan van het programma, besloot de AVROTROS eerder al een extra reeks afleveringen te maken. Die opnames zijn al achter de rug en de afleveringen zullen nog dit jaar te zien zijn. Over een precieze datum is alleen nog niets bekend.

