Kijken we straks massaal Heel Holland Naait?

Het in Engeland succesvolle programma The Great British Sewing Bee wordt vanaf zondag 21 juni ook uitgezonden op de Nederlandste televisie. Het programma lijkt op voorhand al veel fans te hebben, waardoor een Nederlandse versie in de toekomst bijna niet uit kan blijven.

Heel Holland Bakt

Het nieuwe programma The Great British Sewing Bee is duidelijk afgeleid van The Great British Bake Off: het programma dat in Nederland is omgetoverd tot Heel Holland Bakt. In het programma gaan dit keer niet tien thuisbakkers, maar tien hobbykleermakers de strijd met elkaar aan. Met hun meesterlijke creaties met stoffen strijden ze allemaal om de winst van beste hobbykleermaker van Engeland.

Nederlandse versie

Het programma lijkt op voorhand al aan te slaan bij het Nederlands publiek. Een preview van The Great British Sewing Bee werd geplaatst op de Facebook-pagina van Heel Holland Bakt en kan op honderden likes en reacties rekenen. „Kan niet wachten op de ‘Heel Holland Naait’-versie. Dat wordt vast een kijkcijferkanon”, schrijft iemand onder het filmpje. Een ander vertelt dat zij al zes seizoenen heeft versleten tijdens haar verblijf in Engeland en wijst kijkers erop dat er nog meer variaties zijn. Er is namelijk ook een serie over hobby pottenbakkers.

The Great British Sewing Bee is vanaf 21 juni om 21.30 uur te zien op NPO1.

