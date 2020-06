GTST zet Ferry Doedens op non-actief na negeren coronamaatregelen

De coronamaatregelen? Die boeiden Ferry Doedens niet, hij knuffelde lekker door. Het kost de acteur wel even de kop in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST).

Ferry Doedens mag ten minste deze en komende week niet meedoen aan de repetities en buitenopnames van Goede Tijden Slechte Tijden. Een woordvoerster van producent EndemolShine heeft dat vandaag bevestigd aan het ANP. Doedens heeft zich de afgelopen weken niet gehouden aan de RIVM-maatregelen en de coronaprotocollen die door de producent zijn opgesteld. Hij was daar open over op YouTube. Op het platform vertelde de soapacteur dat hij „al acht weken lang met iedereen geknuffeld” heeft.

Collega’s in gevaar

Volgens EndemolShine brengt Doedens met zijn gedrag de gezondheid en de veiligheid van zijn collega’s in gevaar. Het is volgens de producent van groot belang dat iedereen zich aan de opgestelde protocollen houdt. De acteur is volgens de woordvoerster op zijn gedrag aangesproken en die zag blijkbaar opeens het licht. „Ferry heeft aangegeven dat hij zich strikt gaat houden aan de richtlijnen van het RIVM, zodat hij zo spoedig mogelijk de opnames kan hervatten.”

Vijf jaar geleden ook weggestuurd

Doedens moest in 2015 al eens bij GTST vertrekken omdat hij cocaïne had gesnoven en bijan dagelijks drugs gebruikte. Een jaar later keerde hij – afgekickt in Thailand – weer terug. Metro sprak hem bij zijn rentree in de serie. Doedens zei toen: ,,Ik vind het ontzettend leuk om Lucas weer te mogen spelen. Voor mij voelde het einde als onafgerond. Op het moment dat ik wegging dacht ik daarom bij mezelf: ik wil in ieder geval terugkomen om het verhaal van Lucas goed af te ronden.”

Terug naar 2020: de binnenopnames van GTST worden mogelijk snel weer hervat. EndemolShine verwacht daar nog deze week een beslissing over te nemen. De opnames liggen sinds half maart stil. Daardoor begon de serie eerder aan de jaarlijkse zomerstop.

En dan daarboven op een uitspraak van Ferry Doedens… dat hij steeds is blijven knuffelen…Daar ben ik woest over! 😡 https://t.co/uUfGp2h4u8 — Hannah (@HannieMoks) June 2, 2020

Ferry Doedens heeft “al acht weken lang met iedereen geknuffeld”. Wat zal hij moe zijn zeg. pic.twitter.com/5VRAi6ST50 — Pleegmama Liv (@PleegmamaLiv) June 2, 2020

@ferrydoedens ik vind je uitspraken over corona schokkend. Het gaat niet om jou, maar om de kans op besmetting en verspreiding te verminderen. En daarom houdt je afstand van mensen, zeker de mensen die je niet kent. — Nien Landweer (@NLandweer) June 2, 2020

Opnieuw een bn'er die er OPENLIJK schijt aan heeft. Bravo Ferry Doedens, jij bent dus ook gewoon een regelrechte egoïstische klootzak. Goed voorbeeld ook naar alle jongeren die jou als rolmodel zien 🚮https://t.co/gF6EzIksGg — Willem 👑 (@WillemMaasdam) June 2, 2020

Ik werd echt woest toen ik dit las. Eerst dacht ik ‘ugh de Telegraaf rukt weer eens iets compleet uit z’n verband.’ Maar nee, het is gewoon echt waar wat de Telegraaf kopt (hoera voor de Telegraaf) en Ferry Doedens is écht zo’n idiote lul. — Demi 🥰🌷 (@demiviring) June 1, 2020

