Speciale slotuitzending Frontberichten: ‘Het een spannende rollercoaster’

Zorgverleners, huisartsen, schoonmakers en politieagenten staan in de frontlinie van de coronacrisis. Het programma Frontberichten was er om die verhalen door middel van vlogs bij de mensen thuis te brengen. De laatste aflevering van het populaire programma is zondagavond.

„De crisis is weliswaar nog niet voorbij, maar we zijn wel in een andere fase beland. We kunnen er nu in waardigheid een punt achter zetten”, vertelt documentairemaker Geertjan Lassche aan BuzzE.

Vooral de vlog van een verpleegkundige uit een verpleeghuis in Nunspeet maakte erg veel indruk op de documentairemaker. Hij nam de kijker een nacht mee in het verpleeghuis, waar veel mensen overleden. „Dat brachten we al toen het land nog volop bezig was met de ic’s. Wij zagen toen al, volgens mij is er een stille ramp aan de gang in verpleeghuizen”, zegt Lassche. „Het is zo onmenselijk dat we ouderen alleen hebben laten overlijden.”

Spannende rollercoaster

De ene dag kreeg de redactie meer vlogs ingestuurd dan andere dagen. „Maar over de gehele linie was het een spannende rollercoaster. Het is een memorabel hoofdstuk in mijn tv-carrière”, vertelt Lassche. Frontberichten groeide in de afgelopen maanden uit tot een hit op televisie. Het BNNVARA-programma is zelfs genomineerd voor de prestigieuze Zilveren Nipkowschijf.

De kracht van het programma is volgens Lassche de authenticiteit. „We konden als tv-crew natuurlijk niet die ziekenhuizen in. Dat hebben we omgezet in iets krachtigs: de zorgverleners zelf verslag laten doen.” Mocht er een zogenoemde ‘tweede golf’ komen van het coronavirus, dan komt er waarschijnlijk ook een vervolg op de serie. „Dan zullen we als tv-makers zeker onze verantwoordelijkheid nemen.”

Speciale slotuitzending

Aansluitend op de laatste aflevering volgt zondagavond een speciale studio-uitzending van een half uur. Daarin ontvangt Astrid Joosten diverse vloggers uit de reeks. Aan de hand van indrukwekkende en ontroerende fragmenten uit hun vlogs blikt ze met de hoofdpersonen terug op hun verhalen, werkzaamheden en ervaringen tijdens de coronacrisis.

De speciale slotuitzending van Frontberichten is op zondag 31 mei om 22.10 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2, direct na de laatste reguliere aflevering van 22.00 uur.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.