Oorlogsfilm Tom Hanks naar Apple TV+ in plaats van bios

Greyhound van Tom Hanks is een van de grote filmreleases dit jaar. Het zou vanaf Vaderdag in de bioscoop draaien maar daar steekt Apple TV+ een stokje voor.

Apple TV+ heeft de rechten gekocht van Sony Pictures voor het Tweede Wereldoorlog-drama Greyhound. De streamingdienst heeft niet bekendgemaakt wanneer het de film releaset op het platform.

Tom Hanks als kapitein

Het was de bedoeling dat de film van Tom Hanks vanaf 12 juni in de bioscoop te zien was, maar vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld. Eerder verplaatste Sony de filmrelease al van 8 mei naar juni. Het bedrijf kondigde de film aan in maart van dit jaar waarbij het ook meteen een trailer dropte. Daarin was te zien hoe Tom Hanks een gebedje doet en vertrekt op zee. Hij vertelt dat het de eerste keer is dat hij de Atlantische Oceaan oversteekt. Even later laat hij een nazi-onderzeeboot zinken wat de bemanning viert. Het succes slaat daarna om en het wordt lastig voor de bemanning om te overleven.

De film is gebaseerd op het boek The Good Shepherd van C.S. Forester. Aaron Schneider regisseert de film om basis van het script van Hanks. In de film vergezeld door Stephen Graham, Elisabeth Shue en Rob Morgan. Greyhound komt in het rijtje films terecht die door de coronacrisis zijn verplaatst van bioscoop naar streamingdienst. Eerder gebeurde dit al voor Hamilton en The Lovebirds.

Masters of the Air

Het is overigens niet de eerste klus voor Hanks bij Apple TV+. Afgelopen jaar werd al bekend dat de acteur samen met Steven Spielberg de oorlogsserie Masters of the Air gaat maken voor het platform. In de miniserie worden de piloten tijdens de Tweede Wereldoorlog gevolgd. De serie is geschreven door dezelfde schrijver als die van Band of Brothers.

Apple TV+ wil concurrentie aangaan met Netflix

Met het aankopen van de film deelt Apple een flinke tik uit aan andere streamingdiensten. De iPhone-maker zal ook wel moeten aangezien het kwantitatieve aanbod vergeleken met de rest tegenvalt. Het bedrijf lijkt daarom ook oudere films en series te gaan aankopen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.