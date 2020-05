Liefde van ‘botte boer’ Marnix zit nu wel snor, en zijn snor ook

Boer Marnix maakt de tongen weer los in Boer zoekt Vrouw. Dit keer niet door zijn botte opmerkingen, maar door zijn snor, die veel kijkers ‘marnix’ vinden.

Tijdens de eerste special van Boer zoekt Vrouw zondag is vooral de gezichtbeharing van boer Marnix blijven hangen. De uitzending bestond verder uit een aantal hoe is het nu met’jes uit veel oude en al vaak herhaalde fragmenten, waardoor je tóch wel even aan ‘uitmelken’ moest denken, om maar in stijl te blijven. Terug naar de rode draad – of zwarte haar – van de avond op Twitter: Marnix.

Stapelgek

Hij wordt vergeleken met Super Mario, Snorro en Chiel Montagne en een Twitteraar vindt hem „ineens tien jaar ouder geworden.” Zal die niet heel subtiele snor wel zijn, want verder is Marnix dolgelukkig met zijn Emmie, zijn oude buurmeisje dat hij na BZV weer tegen het lijf liep. De twee zijn nog altijd zichtbaar stapelgek op elkaar en wonen inmiddels samen.

BZV 2018

In 2018 deed Marnix Knetemann, de zoon van de in 2004 overleden profwielrenner Gerrie Knetemann, mee met het populaire agrarische datingprogramma, maar hield er geen liefde aan over. „Mijn pony is de langste relatie die ik heb, die heb ik gekocht in 1995. Vrees alleen dat het dit jaar over is. Ze begint oud te worden”, zei de boer voordat het datingexperiment losbarstte.

Geen vonken

Tijdens de logeerweek met Janneke, Bertine en Willemijn sprongen de vonken er niet van af, wel wat waterspetters tijdens het stront schrobben van een koe, waarna ook nog even speels met modder werd gesmeten. Iets wat ook figuurlijk gebeurde op Twitter, vooral na de BZV-finale, waar Marnix aan Janneke duidelijk maakte dat hij het niet met haar zag zitten.

Ik weet nu waar de term “Botte boer” vandaan komt -> Marnix #bzv — Uitpaulineskeuken.nl (@paulineskeuken) September 23, 2018

Mijn god, heeft Marnix een LOI-cursus Botte Klootzak gedaan ofzo? Met z'n "je krijgt nu 1x bloemen en daarna nooit meer" en z'n "ik wil minstens 99% van de keren gelijk krijgen." #bzv — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) September 23, 2018

Geen keuze is ook een keuze

In de uitzending zondag vergelijkt Marnix, die met sympathieke boerin Steffi en haar Roel de beste vrienden is geworden, zijn situatie toen met die van boerin Annemieke in dit seizoen BZV. „Ik snap haar wel, ook ik had misschien beter geen keuze kunnen maken.”

De veelal negatieve reacties op de boer, die in 2018 smachtte naar ‘vlinders en vuurwerk’, maar volgens veel kijkers een lompe boerenpummel was, interesseren hem helemaal niets. „Als Emmie en mijn familie maar weten hoe het zit.” Toch wist hij ook de sympathie van de oplettende kijker te winnen en had de boer met de droge humor de lachers vaak op z’n hand.

Hoi iedereen die #Marnix 'n 'botte boer' vindt, let even op de gele balen op zn erf (zie foto). Boeren die hun gras in deze balen laten wikkelen, doneren per folie aan Stichting Kinderen Kankervrij #kika ➡️ @KiKa8118. Zie https://t.co/eEigSSEpS1 #boerzoektvrouw #bzv #TeamMarnix! pic.twitter.com/viDpM5Tdrh — Caroline van der Plas #Blijfthuis 😷🏡🦠 (@lientje1967) October 28, 2018

Wij lachen ons rot om Marnix. — Jannieke (@jwolterink) September 23, 2018

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.