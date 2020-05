Eén Tegen 100 coronaproof én simpeler: Eén Tegen 50

Eén Tegen 100 wordt coronaproof: Eén Tegen 50 dus. Presentatrice Caroline Tensen blijft ongewijzigd. Behalve het halveren van het aantal kandidaten, zijn er nog andere maatregelen.

De titel van het programma geeft de inhoud van het programma precies weer. Een kandidaat neemt het op tegen 100 opponenten in de zaal. Caroline Tensen stelt de vragen, iedereen in het publiek toetst het antwoordt in op ‘het kastje’, waarna de hoofdrolspeler zijn of haar antwoordt geeft.

Het doel: alle 100 tegenstanders wegspelen en zo een groot geldbedrag mee naar huis nemen. Iets wat altijd een flinke kluif blijkt (en niet vaak gebeurt), zelfs met de drie escapes, waarbij de kandidaat een fout antwoordt kan ‘compenseren’.

https://www.instagram.com/p/B6pPBN0JMtO

Eén Tegen 50

Het lijkt nu een stuk gemakkelijker te worden, want donderdagavond heeft RTL bekend gemaakt dat er een nieuwe versie van het programma komt: Postcode Loterij Eén Tegen 50 heet het en het is „een aangepaste versie van kennisquiz ‘Postcode Loterij Eén Tegen 100’ waarin alle RIVM richtlijnen rondom COVID-19 in acht genomen worden en waarmee RTL de kijker kan blijven bedienen op de zondagavond.”

Caroline intens blij

Caroline Tensen gaat het presenteren en ze is opgetogen dat ze er ook dit seizoen weer bij is. „Het is een voorrecht dat ik dit jaar alweer het twintigste seizoen van ‘Postcode Loterij Eén Tegen 100’ mag presenteren. Ik ben dan ook enorm blij dat we een weg hebben weten te vinden om het twintigste seizoen in deze aangepaste versie door kunnen laten gaan. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om in juli de studio weer in te duiken.”

Andere maatregelen

Naast het halveren van het aantal kandidaten, zijn er ook andere maatregelen, zowel voor als achter de schermen, getroffen en vastgelegd in een protocol. Een paar van deze maatregelen zijn bijvoorbeeld aanpassingen van Tensens desk, desinfectie-, catering- en toiletprotocollen, looproutes en een indeling van kandidaten waardoor zij 1,5 m uit elkaar zitten.

Ook zijn er handhavers aanwezig om de inachtneming van het protocol te waarborgen. Op elk moment wordt de 1,5 m afstand in acht genomen door alle betrokkenen, onder wie Caroline, kandidaten en crew.

‘Postcode Loterij Eén Tegen 50’ is vanaf zondag 5 juli om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.