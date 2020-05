De Slimste Mens komt met tweede online pubquiz

De Slimste Mens is terug met een online pubquiz. Na het succes van de eerste editie op Tweede Paasdag, kunnen we onze hersens weer laten kraken op Hemelvaartsdag. Dan is er weer een De Slimste Mens-pubquiz op Facebook.

De eerste editie kon op veel enthousiasme rekenen van de fanatieke fans van het programma. Door het overweldigende animo ontstonden er wat technische problemen met het antwoordformulier. Toch werden er massaal antwoorden ingestuurd, desnoods per mail.

Revanche

Voor wie tijdens de eerste editie niet als Slimste Mens uit de bus kwam, is er nu een mogelijkheid op revanche. Om 20.00 uur op Hemelvaartsdag loodst presentator Philip Freriks de teams vanuit zijn woonkamer weer voor de vertrouwde vragenrondes van de quiz heen.

Slimste Groep van Nederland

Het idee is simpel: vorm met je gezin, huisgenoten of vrienden een team en meld je aan. Weet jouw team de rondes open deur, puzzel, galerij en het collectieve geheugen goed te doorstaan, dan maken jullie kans om de ‘Slimste Groep van Nederland’ te worden.

Uiteraard is de mopperende allesweter Maarten van Rossum ook weer van de partij. Dit keer zal ook hij in beeld te zien zijn, samen met Philip Freriks. Ook bespreken ze na afloop samen de antwoorden van de quiz.

