Chateau Meiland annuleert alle reserveringen voor aankomend seizoen

Slecht nieuws voor iedereen die een reservering heeft voor een verblijf in het chateau van de Meilandjes. Alle reserveringen voor aankomend seizoen worden namelijk geannuleerd.

Dat heeft de familie Meiland laten weten in een mail aan de gasten, die Shownieuws in heeft gezien. Ondanks dat Frankrijk vanaf 15 juni de grenzen weer opent voor toeristen, is het volgens de familie Meiland niet mogelijk om gasten in hun chateau te ontvangen door de coronamaatregelen die gelden in het land.

Geen onderscheid

„Dit betekent voor hotels en horeca een uitgebreide regelgeving om de gasten en het personeel veilig te houden. Het chateau is niet in te richten om aan deze voorwaarden te voldoen, tenzij wij een halve bezetting zouden realiseren.”

De familie wil geen onderscheid maken in wie er wel mag komen en wie niet en heeft daarom besloten om alle reserveringen te annuleren. „We hebben daarom met pijn in ons hart en na uitgebreid overleg helaas moeten besluiten alle reserveringen te annuleren”, staat er in de mail.

Volgeboekt

Het chateau zat tot ver in 2023 volgeboekt, maar de kamers staan nu al zo’n twee maanden leeg. De familie zou per dag zo’n duizend euro aan inkomsten mislopen.

Mensen die al een aanbetaling hebben gedaan, kunnen deze wel terug krijgen.

