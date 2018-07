Van saai luchtbed naar flitsende flamingo

Op vakantie gaan zag er pakweg twintig jaar geleden heel anders uit dan nu. Papieren landkaarten hebben plaatsgemaakt voor een navigatiesysteem en de e-reader heeft een stapel boeken vervangen. Metro gaat even terug in de tijd.

Traveller cheque vs creditcard

Dit zijn de dinosaurussen onder de betaalmiddelen. Járen geleden kon je bij een bank traveller cheques aanvragen, zodat je niet met een stapel buitenlandse valuta op reis hoefde. Eenmaal op de plaats van bestemming, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, kon je zo’n cheque bij een bank inwisselen voor geld. Waarom mensen hiervan gebruikmaakten? Als je een traveller cheque kwijtraakte, was je het geld niet kwijt. Je kon die namelijk alleen inwisselen door bij de bank je handtekening te zetten. Tegenwoordig heb je gewoon je creditcard op zak of haal je met je pinpas flappen uit de muur.

Saai luchtbed vs flitsende flamingo

Vroeger maakte het niet uit hoe je luchtbed eruitzag. Als je maar lekker kon ronddobberen op het water. Als je er geen plek meer voor had in je koffer, kocht je er ter plekke eentje in een supermarktje. Op een gegeven moment werden de luchtbedden iets vrolijker van kleur: roze, felgroen of knalgeel. Ook hoorde je er toen helemaal bij als het kussen doorzichtig was of het liggedeelte was voorzien van doorkijkgaten. Maar dat haalt het natuurlijk allemaal niet bij de enorme gevaartes die je nu op zee ziet shinen. Flamingo’s, unicorns, donuts, avocado’s; je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een opblaasbare versie van.

Stapel boeken vs e-reader

Neem ik die dikke pil nog mee of kom ik dan boven het toegestane gewicht van mijn koffer? Het waren vroeger lastige keuzes voor de boekenkast. Als je alleen al De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch mee wilde nemen, moest je twee stapoutfits thuislaten. Dus werden het toch maar twee dunne boekjes met de verzamelde columns van Youp van ’t Hek. Het nadeel was dat je die binnen een dagje aan het zwembad al uit had. Dus voor de boekenwurmen onder ons is de e-reader een geniale uitvinding. Ontelbaar veel boeken in je handbagage met een gewicht van nog geen kwart kilo.

Landkaart vs navigatie

Als je tijdens een roadtrip door de Verenigde Staten niet wilde verdwalen, moest je vroeger minimaal één landkaart in je rugzak stoppen. En dan in de auto uitvouwen, je koffie omgooien, tegen je partner schelden omdat hij of zij de kaart op z’n kop houdt. Gezelligheid. Vandaag de dag gaat het er een stuk gezelliger aan toe dankzij het navigatiesysteem dat je in je koffer had gestopt. Gewoon van het uitzicht en de lokale radiozenders genieten, terwijl je vanzelf hoort wanneer je een exit moet nemen.

Fotorolletje vs smartphone

Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar in de vorige eeuw moest je tot een paar dagen na je vakantie geduld hebben om te weten hoe leuk de vakantiefoto’s waren geworden. Toen nam je namelijk een fototoestel mee waar fotorolletjes in moesten. De meesten namen rolletjes mee waarmee je 36 foto’s kon nemen. En dan maar hopen dat ze waren gelukt. Nu zijn de fotografiemogelijkheden bijna oneindig dankzij je smartphone, zeker in vergelijking met hoe het er twintig jaar geleden aan toe ging.

Muntjes vs telefoon

Tussen het feesten en zonnen door even je ouders bellen om ze gerust te stellen dat je nog steeds leeft? Vroeger moest je dan muntjes van de lokale valuta hebben om vanuit een telefooncel een belletje te kunnen plegen. ‘Sorry mam, ik hoor net het laatste muntje erin vallen. Bye!’ Op een gegeven moment kon je ook uit de voeten met een speciale telefoonkaart. Hoe gemakkelijk hebben we het nu met onze mobiele telefoons. Het nadeel: je bent altijd bereikbaar voor je bezorgde ouders. ‘Eet je ook af en toe gezond?!’