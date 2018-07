Titels van Thomas: dit moet je deze zomer lezen

Auteur Thomas Heerma van Voss geeft je de ultieme leestips voor deze zomervakantie. Op gebied van sport, lifestyle, literatuur en thrillers. Zo kun je lezend de zomer door!

door Thomas Heerma van Voss

Sport

Leon Verdonschot - Rico

Met kickboksen heb ik niets. De hardheid staat me tegen, het geweld, het machogedrag – en toch las ik Rico van begin tot eind geboeid. Journalist Leon Verdonschot weet op een innemende, bijna achteloze manier dicht bij het Nederlandse kickbokssucces Rico Verhoeven te komen, en filtert zichzelf daarbij dienstbaar weg. Deels is Rico een langgerekte reportage over Verhoeven, die bedachtzaam en intelligent overkomt; deels bestaat het boek uit monologen van mensen om ‘Rico’ heen: zijn krachttrainer komt bijvoorbeeld uitgebreid aan het woord, zijn vriendin. De populariteit van kickboksen is al jaren aan het groeien, met dit frisse, inzichtelijke boek wordt eindelijk ook de stap gezet naar de landelijke bestsellerlijsten.

Michel van Egmond en Jan Hillenius – Inside

Inside paradeert alweer weken bovenaan de bestsellerlijsten en het valt te begrijpen waarom: bestsellerauteur Michel van Egmond heeft een bijzonder oog voor schrijnende, komische situaties. En hij heeft ook nog eens het vermogen om die feitelijk te noteren. Gortdroog wordt bijvoorbeeld beschreven hoe Johan Derksen voor de zoveelste keer zijn eigen programma, Humberto Tan of de RTL-redactie uitkaffert - en zich wéér niet aan de wensen van hogerhand houdt. Wilfred Genee stookt de boel subtiel verder op, René van der Gijp probeert zich afzijdig te houden en is vooral geïnteresseerd in geld. Dit is een collectief om te haten en in bepaald opzicht toch ook te koesteren. Ze doen wat ze willen, steeds weer, en ze hebben de mazzel dat Van Egmond het allemaal overtuigend optekent.

Eddy van der Ley – Bas Nijhuis. Niet zeiken, voetballen!

Tijdens dit WK voetbal is er bijzonder veel aandacht voor scheidsrechters: werkt die veelbesproken video assistant referee nou wel of niet, welke landen worden benadeeld? Bij zulke gesprekken op tv is het altijd een kwestie van tijd voor Bas Nijhuis opduikt: een ijdele, uitgesproken scheidsrechter die de indruk wekt dat hij het liefst een eigen tv-programma zou krijgen. Misschien komt het simpelweg doordat hij een boek te verkopen heeft, uitgebracht via het welbekende Voetbal Inside-recept: veel wit, veel spreektaal, veel herhalingen. Voor liefhebbers best interessant, ook omdat scheidsrechters doorgaans op de achtergrond blijven. Alleen draait het bij Nijhuis ook hierbij wel erg om zichzelf, steeds weer zegt hij in dit columnachtige geheel dat hij iets goed heeft gedaan, gezien of opgelost. Niettemin: een aanrader voor fervente voetballiefhebbers of aspirant-scheidsrechters.

Lifestyle

Iris Hannema – Reizen volgens Hannema

Waar leidt de aankomende vakantie je heen? De vertrouwde camping op rijafstand, iets avontuurlijkers? Durf je het voor de verandering aan alleen te reizen? In dat laatste geval is Reizen volgens Hannema een ideaal boek. Ook trouwens als u zoekt naar sterk geschreven reisverhalen: in deze verzameling essays doet Hannema (1985) overtuigend verslag van de onrust die haar de halve wereld rond leidt. Ze gaat van Mexico-Stad naar Japan, van Japan naar Ghana, naar IJsland – en steeds gaat ze zo goed als ze kan op in de nieuwe wereld. Ze spreekt met inwoners, past zich tijdelijk aan aan de lokale gebruiken, en het fijnste van alles: ze houdt zich verre van oordelen vanuit haar Westerse achtergrond, ze laat gewoon zien hoe elders wordt geleefd.

Arie Boomsma – Fit

Noem de naam Arie Boomsma en vrijwel iedereen zal een oordeel klaar hebben: ijdel, stoer, dapper, oppervlakkig, belangrijk, narcistisch. Voor al die adjectieven valt iets te zeggen, maar gek genoeg is Fit een bescheiden, vrij sympathiek boek. Deze verzameling ‘kleine stappen naar een gezonder leven’ is soms weliswaar uitgekauwd (goed slapen, goed eten) en ook bij overbewuste adviezen als ‘altijd opstaan alsof je een squat maakt’ kun je vraagtekens plaatsen – maar dat neemt niet weg dat Fit een ideale gids is voor mensen die wel gezonder willen leven, maar niet kunnen. Of voor degenen die zich nu al zorgen maken over hoe ze er deze zomer in zwembroek uitzien.

Elli H. Radinger – De wijsheid van Wolven

Wist u dat wolven als een van de weinige diersoorten in staat zijn om te faken? Om te doen alsof ze pijn hebben terwijl ze dat niet hebben, om vreugde te veinzen? En dus dat ze begrijpen hoe ze overkomen op buitenstaanders? Het is een van de vele inzichten in De wijsheid van wolven. De Duitse Elli H. Radinger, een zelfverklaard ‘wolfaholic’, doet in dit sympathieke boek verslag van haar, tja, obsessie voor wolven. Ze reist de wereld rond om ze te zien, waar dan ook. Ze ontleedt hun slimme gedrag op uitgebreide, liefdevolle wijze, ze doorgrondt de kleinste gebaren, en lijkt uiteindelijk werkelijk meer van wolven te houden dan van mensen. Dat is vreemd, natuurlijk, maar het knappe is: ze maakt die liefde in De wijsheid van wolven heel overtuigend. Na het lezen van dit boek wil ik zelf ook weleens de natuur in en een wolf ontmoeten.

Literatuur

Roos van Rijswijk – De olifant van de bovenbuurman

Roos van Rijswijk (1985) is een van de boeiendste jonge schrijfsters van Nederland. De olifant van de bovenbuurman is vermoedelijk geen werk waarvoor ze over honderd jaar herinnerd zal worden, wel is het een bijzonder levendig, fijn geheel. Jarenlang woonde Van Rijswijk onder een ‘enorme herrieschopper’, die zo veel herrie maakte dat ze er van alles bij ging bedenken: leefde de bovenbuurman misschien met een olifant samen, deden ze samen dingen die dat enorme geluid veroorzaakten? In De olifant van de bovenbuurman bowlen ze binnenshuis, ze spelen doedelzak en orgel, ze gebruiken een zweefmolen, en ga zo maar door. Een krachtige, komische ode aan de fantasie.

Dave Eggers - De Monnik van Mokka

Koffie. Heel veel koffie. Daar draait het om in dit strak geschreven, boeiende non-fictiewerk van de Amerikaanse Dave Eggers. Het absurdistisch klinkende verhaal schijnt volledig waargebeurd te zijn: Mokhtar Alkhanshali, een Amerikaanse koffiehandelaar met Jemenitische wortels, jaagt na jaren ploeteren zijn droom na om als idealistische koffiehandelaar naar Jemen te gaan. Daar belandt hij uit het niets midden in een bloederige burgeroorlog en hij heeft geen idee hoe eraan te ontkomen. Het boeiende verhaal wordt afgewisseld met hoofdstukken over de geschiedenis van koffie – en zelfs die zijn echt de moeite waard, ik kreeg meteen zin om een espresso te bestellen. Indrukwekkend.

Sarah Sluimer – Keizer

Tot slot een boeiend debuut van eigen bodem. Keizer draait om de Nederlandse toneelwereld, specifieker: om regisseur Leo, die al jaren een enorme status geniet en onaantastbaar lijkt. Maar vanaf zijn geboorte is hij lichamelijk juist extreem kwetsbaar, door een vreemd, nooit verdwenen gat in zijn hoofd – en dan krijgt hij ook nog de opdracht om een toneelstuk te schrijven voor een rijke, gevestigde Nederlandse schilder. Hij krijgt maar geen grip op het stuk en Leo raakt steeds verder verwijderd van de buitenwereld. Keizer is zowel een levensverhaal als het verslag van een ondergang, en hoewel de balans soms wat zoekt lijkt, en de roman op den duur wel erg veel over de teloorgang van Leo gaat, laat Sarah Sluimer (1985) in dit debuut vooral zien dat ze goed kan schrijven. En dat ze zonder terughoudendheid een ambitieus, cerebraal verhaal durft te vertellen.

Thriller

Karin Slaughter - Gespleten

Vraag de gemiddelde Nederlander wat zij of hij leest op vakantie en het antwoord is meestal: een thriller. En dan is de kans ook nog veruit het grootst dat het een thriller is uit die vrij kleine poel mega-bestsellerauteurs: Nicci French, Stephen King, en niet te vergeten Karin Slaughter. De jaarlijkse thriller van deze Amerikaanse queen of crime heet in 2018 Gespleten, en is een lijvig, soms clichématig maar bovenal spannend geheel geworden. Na een heftige schietpartij ontdekt Andrea Cooper tot haar verbijstering dat haar moeder een vrij behendige killer is – en dat blijkt nog maar het begin. Stukje bij beetje wordt er een verborgen verleden onthuld, en je wil gewoonweg doorlezen door die simpele maar effectieve vraag: hoe zit het precies?

Stuart Turton - De zevenvoudige dood van Evelyn Hardcastle

Een combinatie van Cluedo en Groudnhog Day, dat is dit nieuwe boek van de Britse Stuart Turton. Op het landgoed Blackdeath – dat bij mij voortdurend aan de serie Downton Abbey deed denken – wordt de dochter des huizes vermoord tijdens een groot feest. En het is aan bezoeker Aiden om de zaak op te lossen. Wat volgt is geen klassieke thriller, maar een fijne, originele detective waarin dezelfde dag steeds opnieuw begint. En Aiden wordt telkens, echt waar, wakker in een ander lichaam – tot hij de zaak heeft opgelost. Niet beangstigend, wel intrigerend.

Bill Clinton & James Patterson - President vermist

Politieke memoires, meestal blijft het daarbij voor oud-presidenten. Maar Bill Clinton heeft zich nu aan een onverwachts fictiedebuut gewaagd, samen met de gevierde thrillerauteur James Patterson. Een wonderlijke combinatie, al is het maar omdat je je steeds afvraagt wie wat heeft geschreven. Aan het woord is een fictieve president, en door Clintons betrokkenheid krijg je bij de Witte Huis-passages vanzelf het idee: ja, die kloppen. En ook: gelukkig worden de politieke, soms prekerige flarden niet te dominant. President Vermist is namelijk vooral een gewoon spannende, van cliffhangers aan elkaar hangend thriller, over een steeds groter wordende ramp die Amerika in zijn greep krijgt. En die mij niet meer losliet.