Studentenhanden uit de mouwen deze zomer

De zomervakantie gaat beginnen en voor veel jongeren betekent dat… werken! Metro zocht zes baantjes uit waarbij studenten de handen flink uit de mouwen kunnen steken en de nodige euro’s kunnen verdienen.

Bikkel in de bediening

De terrassen zijn volgepakt tijdens de zomer, of je nou in Scheveningen woont of in een kleine stad als Nunspeet. Bedieners zijn hard nodig. Ben je een beetje handig met een dienblad en struikel je niet zo gauw over je voeten? Dan ben jij al snel geschikt genoeg om dit baantje te doen.

Knallen in het callcenter

Ben jij handig met de telefoon en vind je het leuk om mensen te helpen? Dan is werken bij een callcenter wat voor jou. Je kan de hele dag op een stoel zitten achter de computer en telefoontjes aannemen. Ook tijdens de zomer blijven mensen bellen met prangende vragen.

Prima in het pretpark

Het leuke aan de zomer is voor velen ‘het’ pretpark. Dat we massaal naar pretparken gaan roept natuurlijk om hulpkrachten. Op een pretpark kan je tal van functies hebben. Weet je nog die ene medewerker die bij iedereen in de achtbaan checkte of de veiligheidsbeugels goed zitten? Of die jou je broodje hotdog gaf? Of je foto verkocht waarop je op of in een boomstam naar beneden zoeft? Of dat, zoals op de foto, iemand de ‘5D-brillen’ van Walibi Holland grondig boent? Genoeg te doen in de pretparken dus.

Toeren als chauffeur

Mensen rondrijden, pakketjes bezorgen of eten bezorgen. De lijst kan zo wel doorgaan. Zolang jij een rijbewijs hebt, kan jij een baantje nemen in die sector. Zo kan je toch het mooie weer af en toe meepikken wanneer je rondrijdt, zeker als je een fietskoerier bent. En ach, in die warme auto lijkt het toch een beetje alsof je op weg bent naar het strand.

Chatten met webcare

Sommigen mensen bellen (Bellen? Ja, bellen) liever niet naar een service wanneer ze hulp nodig hebben. Tegenwoordig hebben KPN, Zilveren Kruis en nog veel meer van zulke bedrijven de mogelijkheid dat je online met een medewerker chat. Ben jij degene die aan de andere kant van het scherm mensen helpt bij hun vragen?

Helpende host(ess)

Houd je ervan om mensen te helpen, de boel een beetje te regelen en om iedereen een aangename tijd te bezorgen? Dan ben jij een geboren host(ess). Tijdens evenementen begeleid je mensen en ben je het visiteplaatje van het merk waar je voor werkt.

Nou, laat die zomerse euro’s maar binnenrollen.