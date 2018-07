Red Bull Summer vol met to do-avonturen

Tips voor coole zomeractiviteiten mogen in deze Metro Zomereditie natuurlijk niet ontbreken. Daarom: tas inpakken en… actie met je vrienden!

Voor wie een welverdiende vakantie achter de rug heef en met vrienden nog meer wil beleven deze zomer. Voor wie een langere reis dit jaar moet overslaan, maar nog wel tijd heeft voor wat goed bestede vrije dagen. Voor wie het luie zweet even kwijt wil. Voor hen hebben we op deze plaats vijf zomerse tips.

Doe-avonturen

We vroegen ze aan Red Bull, het merk dat gave events bepaald niet schuwt en deze zomer met Red Bull Summer een blikje met een nieuwe (kokos)smaak in de winkel heeft: wat zijn nou goede ‘doe-avonturen’ die je met hele vriendengroepen kunt doen?

1 Kiten, van beginner tot pro

Het ziet eruit als een makkie, dit vliegeren 2.0. Maar een eitje is kiten allerminst. Des te vetter! Licht windje door de haren wanneer je ’s ochtends je hoofd uit het raam steekt? Op naar het IJsselmeer voor een lesje kitesurfen.

Pak de trein naar Muiderberg bijvoorbeeld, een ideale spot voor beginners (en pro’s). Daar spijkeren ze je voor een mooi prijsje de basis bij, van de besturing van de kite, tot de veiligheidssystemen en de bodydrag door het water. Een garantie op vertier heb je ook in Zandvoort natuurlijk. Chillen, kiten en andere watersporten beleven vind je er allemaal. Een tip voor als de wind voor jou als beginnend kiter misschien wat te gortig is: google eens op de Red Bull Megaloop. Zestien kitesurfsterren leven zich als de weersomstandigheden voor hen geweldig zijn voor de kust van Zandvoort hélemaal uit.

2 Kamperen op Terschelling

Ze mogen dan niet omrand zijn door witte bountystranden, maar tot ons kikkerland behoren weldegelijk eilanden. En die zijn adembenemend mooi. Neem Terschelling. Ben je als tiener nooit op de beruchte camping De Appelhof geweest? Rats, pak je tent en rugzakje in, race naar Harlingen en pak de ferry (ticket is nog geen 27 euro). Op die boot start het avontuur al. Verrekijker aan de ogen en loeren maar. Met een beetje geluk zwemmen er zeehondjes in je vizier. Eenmaal aangekomen, koop je in de supermarkt versnaperingen en huur je een fiets. Nog beter: een tandem! En daar ga je, de paden over, de bossen in, de verlaten stranden op. Er zijn genoeg geheime plekjes te vinden.

3 Peddelen door de grachten

Domstad Utrecht en Amsterdam zijn de pareltjes van Nederland als het om suppen gaat. Watte? Je weet wel, SUP, Standing Up Paddling, peddelen op een immens surfbord. Om de steden eens van een andere kant te bewonderen, hijs je jezelf in een kek badpak, huur je zo’n sup-apparaat en glijd je door de Utrechtse of Amsterdamse grachten. Smile and wave, vanaf het water heb ook jij veel bekijks. En terwijl je de toerist uithangt, train je ook nog eens je hele booty, want suppen is a total body workout. Win-win toch? Geen zin om nat te worden? Er worden door allerhande organisaties ook talloze kajaktochten door de grachten en omstreken aangeboden.

4 Tokkelen down south

Grottentochten, abseilen en tokkelen: in het wonderschone Limburg kan het allemaal. Op naar het zuiden voor wat verzuring van de spieren, daar in dat heuvelachtige landschap. In de rest van ons platte kikkerlandje wordt dat niks natuurlijk. Haast je rep je naar een van de talloze survivalaars, bijvoorbeeld naar Berg en Terblijt. Daar krijg je een kek helmpje op het hoofd gezet. Wat volgt: een vijf uur lange tocht door de mergelgrotten en over touwbanen van zes meter hoog. Als kers op de taart suis je ook nog eens aan een kabel van een berg het dal in. Tokkeldetokkel en nog betaalbaar ook.

5 Duim omhoog en liften maar

Voor de ultieme platzakker en mensen die van het onbekende avontuur houden in plaats van een vastgestelde actieve dag uit: ga naar buiten, zoek een oprit op en steek je duim omhoog. Liften naar waar het toeval je brengt! Avontuurlijker dan dat wordt het niet. Doe dit met wat minder vrienden dan bij de andere tips, want anders wordt je misschien niet meegenomen. Voor inspiratie, kijk eens naar Red Bull’s hitchhikerrace Can You Make it? Daar vind je allemaal tips van een deelnemer.

Deze dame zie je in de tap & hold game.

Tip! De Summer Mocktail

Klaar met je kite-, peddel, tokkel- of liftavontuur? Even lekker zitten op die camping op Terschelling? Daar past natuurlijk een verfrissing bij. Nu de Red Bull Summer deze zomer nieuw is, hebben we een goede mix-tip. Mix eens

• Red Bull Summer

• Bruisend water

• Limoen

• IJs en

• Bosbessen

…en je hebt een heerlijke Summer Mocktail. Proost!