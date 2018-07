Hard werken, nachtenlang studeren, continu op en neer reizen. En dan, ein-de-lijk vakantie. De vrije dagen waar je zo naar hebt uitgekeken staan voor de deur. Maar na die drukke periode is het soms lastig om te ontspannen. Hoe zorg je ervoor dat je na de zomer opgeladen terugkeert? Leer de ‘kunst van het vakantievieren’.

,,Naar mijn idee is er gewoon altijd wel wat te doen’’, stelt de 21-jarige Annemiek Steur uit Leiderdorp. Ze zit in de afrondende fase van haar bachelor Chinees en schrijft daarnaast fanatiek. Niks doen, zit niet in haar systeem. En dat maakt op vakantie gaan soms best lastig. ,,Een aantal jaren geleden ging ik weg met een vriendengroep. En echt élke dag kwamen zij pas rond elf uur uit bed, terwijl ik dan allang wakker was en eropuit wilde. Ik denk dan: We zijn ergens anders, er is genoeg te zien, laten we iets nuttigs doen.’’

Stilzitten

Het is een van de vele vakanties van Annemiek waarna ze zich niet uitgerust voelt. ,,Ik heb regelmatig het idee dat ik niet op vakantie ben geweest. Het is een soort rusteloosheid gecombineerd met een praktische instelling. Waar mijn vriend heel rustig een boekje kan lezen, kan ik moeilijk stilzitten.’’

Die rusteloosheid is persoonlijk en kan allerlei oorzaken hebben. Maar het gevoel continu iets te ‘moeten’ kenmerkt deze tijd, merkt stress- en burnoutcoach Martine Hesselink van praktijk Balanzis. ,,We zijn gewend om altijd bereikbaar te zijn en we ‘moeten’ veel van onszelf. Ik denk weleens: Je zou eens van een ander moeten verwachten wat je allemaal van jezelf verwacht. Dat zou je het waarschijnlijk veroordelen terwijl je wel zo streng voor jezelf bent.’’

Daar komt bij dat de grens tussen werk en ontspanning is vervaagd ten opzichte van vroeger. We werken vaker thuis, we vergaderen gemakkelijk via Skype en je blijft altijd op de hoogte door de appgroep met je collega’s. ,,Trok je voorheen de kantoordeur achter je dicht, dan was je klaar met werken. Doordat we nu meer digitaal met elkaar verbonden zijn ligt dat anders. Het verschilt per organisatie en vakgebied wat er van medewerkers buiten werktijd wordt verwacht, maar je ziet dat mensen van zichzelf verwachten dat ze altijd bereikbaar zijn’’, aldus Hesselink.

Werktelefoon

Dus - je voelt ‘m al aankomen – laat je werktelefoon en laptop lekker thuis. Een vakantie is bedoeld om op te laden en wie nog verbonden blijft met z’n werk profiteert minder van ‘dat weekje weg’. Maar wat als het je nou rust geeft om de boel toch een klein beetje in de gaten te houden? Wat als er iets gebeurd waar je bij nodig bent?

Hesselink: ,,Iedereen is anders en als het je meer rust geeft om je (werk)telefoon mee te nemen, dan kan dat natuurlijk. Maar het is wel slim om afspraken met jezelf te maken. Plan bijvoorbeeld alleen ’s ochtends een moment in waarop je mag kijken. Tegelijkertijd kun je jezelf de vraag stellen: kun je wel echt iets betekenen op afstand? En als er echt nood aan de man is, bellen je collega’s je dan niet gewoon?’’

De reden dat het vaak een tijdje duurt voordat je het echte vakantiegevoel ervaart heeft te maken met de hoeveelheid stresshormonen in je lichaam. Wie een relaxte vakantie tegemoet wil gaan doet er dus goed aan om de stress al voor die tijd af te bouwen. Je werk met een gerust hart achterlaten is daarin onmisbaar. ,,Draag zaken over als dat nodig is en laat collega’s op tijd weten dat je er een periode niet bent. Sommige mensen proberen snel nog alles af te krijgen voordat ze op vakantie gaan. Maar is je werk ooit helemaal af? Maak realistische keuzes.’’

Frisse lucht

En als eenmaal de vakantie begint ligt de kunst toch echt in het ‘leven in het nu’. Concentreer je eens op het uitzicht, wees bewust van de frisse lucht die je inademt en sta stil bij hoe het voelt om ergens anders te zijn. Hesselink: ,,Probeer je niet druk te maken om praktische dingen zoals boodschappen doen. En realiseer je wat je jezelf allemaal oplegt. Heel veel ‘moet’ namelijk niet.’’

Annemiek gaat het deze zomer in ieder geval anders proberen te doen. ,,Na al die vakanties weet ik een ding zeker: Ik moet echt goed slapen. Niet eens perse lang, maar wel goed. Ik ga gezellig met mijn vader mee kamperen en ik heb voor mezelf een plekje in de camping geregeld, in plaats van in de tent.’’

Tips

Martine Hesselink vertelt je hoe je echt kunt ontspannen tijdens je vakantie.