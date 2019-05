Ga naar Lollapalooza in Berlijn met € 25,- korting

Altijd leuk als je een festival in het buitenland pakt: je weet ineens wat er speelt in Spanje, Duitsland of Italië. Op Lollapalooza Festival sta je bijvoorbeeld oog in oog met Kraftklub: fris en fruitige gitaarpop in de stijl van Two Door Cinema Club en The Strokes. Maar een dikke lijst aan internationale artiesten zie je net zo goed tijdens ons eigen popfestival in het Pinksterweekend. Of misschien ben jij zelf artistiek talent in de dop? Ontdek de nieuwe CJP-deals hier. Scoor je tickets snel of bestel eerst je CJP direct onderaan deze pagina.

Lollapalooza Festival: € 25,- korting op je ticket + reis

Foto: Stephan Flad

De perfecte afsluiter van je festivalzomer! Lollapalooza Berlin pakt tijdens haar vijfjarige jubileum groots uit met nationale en internationale artiesten als Kings of Leon, Swedish House Mafia, Kraftclub, Martin Garrix, Billie Eilish, Khalid en Rita Ora.

Pinkpop: kans op 3x2 weekendtickets incl. camping (t.w.v. € 440,-)

Foto: Bart Heemskerk

De Rolls Royce onder de popfestivals, gevuld met de tofste en meest verrassende popartiesten wereldwijd. Doe mee met de Pinkpop winactie op CJP.nl en wie weet sta jij op de 50ste editie bij grote namen als Fleetwood Mac, Mumford & Sons, Armin van Buuren en George Ezra.

ArtNight schilderworkshop: € 7,- korting

Netflixen zat en wel zin in een creatief avondje offline? Tijdens ArtNight maak je – met penseel in je ene hand en drankje in de andere – in twee uur je eigen kunstwerk onder begeleiding van een getalenteerde artiest in toffe bars en restaurants bij jou in de buurt.

Met CJP scoor je tot je 30ste elke week de beste deals: eersterangs plekken bij topcabaret en musicals, festivalkaartjes die we speciaal voor jou hebben achtergehouden of een uniek avondje in een museum. Scoor exclusief via Metro een heel jaar lang CJP voor maar € 13,50 (i.p.v. € 17,50):

