De leukste dansvloeren? De onontdekte van Desperados

Het was even goed zoeken, maar dan stond je woensdagavond wel opeens op de tofste aftrap van het Amsterdam Dance Event die er was. Desperados gaf als officiële bierpartner van ADE het startsein voor vijf dagen keihard feesten.

Dat deden ze in De Marktkantine, maar niet zoals je de club kent: dit keer mocht je op ontdekkingsreis in onder andere de keuken, kelder en de binnenplaats, op zoek naar jouw dansvloer.

Glunderen op de dansvloer

Dansen, dansen, dansen

Woensdagavond 20:15: we zijn uitgenodigd voor de aftrap van Desperados voor het Amsterdam Dance Event 2018. We krijgen de opdracht een telefoonnummer te bellen, waardoor we naar de locatie worden geleid: De Marktkantine. Maar waar je eigenlijk verwacht door de hoofdingang naar binnen te gaan, staat er nu een rij voor de zij-ingang van het gebouw.

Normaal is hier de keuken van een restaurant, maar eenmaal binnen gaat het er hier iets anders aan toe te dan normaal. Pompende disco van Detroit Swindle vult de ruimte en het publiek staat te feesten alsof hun leven ervan afhangt. Met een flesje in ons hand gaan we los tussen het keukengerei. Zelfs twee bewakers - of zijn het toch acteurs? – wagen achter het fornuis een dansje.

Eenmaal het eerste gangetje door belanden we op de binnenplaats van het gebouw, waar een mega discovloer de boel gezellig verlicht. Hier is ruimte om met andere partygangers te socializen onder het genot van het tequila flavoured biertje in de buitenlucht. Maar wij zijn nieuwsgierig en gaan verder op ontdekkingstocht!

De zaal gaat los

Tof en los!

We lopen de andere kant van de Marktkantine in, waar we op het drankhok stuiten. Deze keer is het kleine kamertje niet gevuld met echte drank, maar met opblaas Desperados-flesjes en een keiharde karaokebar waar de hits (en het valse gezang) je om de oren vliegen. We wagen zelf nog een poging met Paul Elstak’s ‘Rainbow High in the Sky’. Op dit feest rol je van de ene in de andere verrassing.

Ook de Dance in Fridge is een toffe surprise. De ‘vriezer’ van de Marktkantine, compleet gevuld met honderden flesjes Desperados én de mannen van Yung Internet, die alle feestende mensen trakteren op een optreden. Als ‘Binnestad’ wordt gedropt gaat het écht los. Zelfs zo erg, dat de temperaturen in de vriezer aardig oplopen. Hoe tof!

Nog nieuwsgieriger geworden naar de rest van dit verrassingsfeest word je getrakteerd op een loempia vanuit de kleedkamers voor de artiesten. Als we verderop in de gang gebruik willen maken van de kluisjes worden we verrast door nóg een dansvloer. We schuiven de deur van kluizen open en al snel staan we te dansen voor de draaitafels van Festimi. Ook hier gaan de speurneuzen die het geheime podium hebben gevonden compleet uit hun dak.

Dansen tot het bittere eind

Verborgen parels

We dansen tot de laatste seconden van het evenement en weten één ding zeker: Desperados heeft ons heel goed duidelijk gemaakt dat de leukste dansvloeren, de onontdekte dansvloeren zijn. Wat er de rest van het Amsterdam Dance Event op de planning staat? Vooral een bezoekje brengen aan de clubs en locaties waar we normaal nóóit komen. Want wat blijkt? Dat kan nog wel eens de sleutel zijn voor een hele fijne ADE!

Eerder deze maand verstopte Desperados twintig ADE-passen in Amsterdam, die door het kraken van een aantal tips gevonden konden worden. Ben je één van de gelukkigen, of kun je nog wel wat tips voor het Amsterdam Dance Event gebruiken? Via de social media kanalen van ADE en Desperados wordt je iedere dag tijdens ADE getrakteerd op een video met de beste tips van het programma. Alles om ervoor te zorgen dat je op pad gaat en jouw dansvloer vindt!