Rein gaat voor topfoto in gifmeer Tanzania

Fotograaf Rein Rijke maakt zijn droom waar en gaat voor ASUS een bizar foto-avontuur in een gifmeer aan.

Hij gaat het gewoon doen. ‘Even’ een kitesurfer fotograferen die met zijn plank over een haast onbereikbaar gifmeer op een berg in Tanzania scheert. Zijn naam: Rein Rijke van Zout Fotografie uit Utrecht.

Ja, je leest het goed. Rein Rijke gaat voor electronicabedrijf ASUS (met een samenwerking met Metro) naar Afrika. ASUS is deze zomer op zoek naar waanzinnige verhalen en zo’n incredible story moet het fotoproject in Tanzania worden. Dit heeft te maken met het camerawerk dat ASUS’ nieuwste smartphone, de ZenFone 5, kan verrichten (zie onderaan). Rein Rijke zal tijdens het spannende project met deze ZenFone 5 vloggen en zijn foto's en video's editen op de laptop ZenBook 14.

Internationaal genomineerd

„Ik fotografeer als freelancer serieus sinds 2015, daarvoor was het een beetje pielen”, zegt Rijke. „Ik werkte bij de Klim en Bergsport Vereniging (NKBV) en activeerde kinderen te gaan sportklimmen, ook hartstikke leuk.” Al is hij er als fotograaf nog maar net, één van de vijf genomineerden van de prestigieuze fotowedstrijd Red Bul Illume is hij al geweest. Zijn kitesurffoto in een zoutmijn van een Kaapverdische vulkaan werd bij deze grootste internationale fotowedstrijd in extreme en avontuurlijke sporten uit 35.000 inzendingen gekozen. Die eervolle nominatie werd opgemerkt. In het RTL 4-programma Het Perfecte Plaatje konden we Rijke vorig jaar als gastjurylid aan het werk zien. Zijn brood verdient hij met reportages voor een groot aantal sportieve (outdoor) magazines en evenementen. „Het fotograferen zat er altijd al in hoor, sinds ik als kind een cameraatje van mijn moeder kreeg.”

De foto die genomineerd werd voor de internationale Red Bull-wedstrijd.

Alles voor mooie beelden

Zijn spectaculaire foto’s maakt Rijke niet zonder gevaar, maar hij is goed getraind. Zo volgde hij meerdere alpiene cursussen, waar je leert je op een veilige manier in alpineterrein, zoals gletsjers, te lopen. Alles voor de mooiere beelden. „Maar ik heb vooral veel ‘gedaan’, afgekeken en zo een eigen stijl ontwikkeld.” En eerlijk: „Misschien ben ik niet de allerbeste fotograaf ter wereld, maar ik kom wel op allerlei plekken waar niet iedereen kan komen.”

Tanzania dus, specifiek Lake Natron, is zo’n plek. „ASUS heeft me gevraagd wat een droomplek voor mij als fotograaf zou zijn. Na de twee kitesurfers die ik in die vulkaan fotografeerde, wilde ik er mijn eigen project van maken. Ik heb inmiddels meerdere trips met kitesurfers gemaakt en die plaats ik op prachtige en opmerkelijke plekken, zoals onlangs in een roze meer. Zo kwam ik voor ASUS op het lastig te bereiken Lake Natron. Het is giftig, heeft door gedeeltelijke verdamping een heel bijzondere vorm en heeft een felrode kleur met witte zoutkristallen. Daar wil ik graag een kiter in hebben.”

Het wordt spannend...

Het meer is zo giftig, dat de kitesurfer er zonder bescherming niet even in kan vallen. „Het wordt heel spannend”, voorspelt Rijke. „Ik ben het nu allemaal aan het voorbereiden ga over de bescherming bijvoorbeeld in gesprek met de brandweer. Over het meer zelf is weinig documentatie te vinden, maar het wordt uniek. Alleen de reis er naartoe al, die waarschijnlijk een paar dagen gaat duren.”

Na de zomervakantie vertelt Rein Rijke in Metro over zijn vorderingen. In september hoopt hij zijn droomfoto - die je hier uiteraard gaat zien – te kunnen maken, want dan is Lake Natron ‘op z’n roodst’. Vanaf half juli zijn zijn (voorbereidings)vlogs te zien op www.youtube.com/asusBenelux.

