Win! Kaarten FOX Sports & Eredivisie VoetbalFestival

Nieuwe vrienden

Verveer was al twee keer Gabber, Koning, Amhali en Ali B zijn z’n nieuwe vrienden. De vier topcomedians aan de vooravond van hun gezamenlijke knallende show vol stand-up, verschillende soorten humor en hilarische showonderdelen. Oh nee drie. Ali B was even druk.

Waar is Ali eigenlijk?

Martijn: Vast een clip opnemen, iets groots in elk geval waar wij nooit aan toe komen.

Najib: Of een of andere prijs in ontvangst nemen. Of The Voice Kids of The Voice met bejaarde mensen, The Voice Dead? Ach, hij blijft een gabber.

Zulke goeie grappen

Waren jullie al gabbers?

Najib: Wij kennen elkaar natuurlijk al járen van Comedytrain in Toomler Amsterdam, dat schept een band. We weten wat we als comedian moeten doen, maar ook hoe we moeten reageren als het bij iemand even niet zo lekker loopt.

Martijn: Dat maakt ons ook sterk. Als we Comedytrain doen maakt iedereen zulke goeie grappen, dat je wel mee moet.

Roué: Bij Comedytrain leer je een avond samen maken en dat nemen we mee naar Gabbers in Ziggo Dome. Je speelt niet voor jezelf. Mensen gaan niet blij naar huis omdat ze zo om comedian twee of vier in de line-up hebben gelachen, maar omdat we samen zo’n mooie avond hebben verzorgd. Elke avond zijn we een team.

Martijn: Dit is het mooiste wat je ooit gezegd hebt, Roué. Ik vind samen zo’n avond maken altijd een feest. Dat mis ik weleens als ik alleen op tournee ben.

De Kuip!

Jullie zijn bekend met grote menigtes hè?

Najib: De Kuip.

Martijn: Dat vertelt Najib nou werkelijk nooit. Echt hoor, nooit haha. Voor mij zijn het Carré en Lowlands.

Roué: Ziggo Dome met Gabbers uiteraard. En ook De Kuip.

Hoe bespeel je 11.000 mensen?

Roué: Hetzelfde als 250 mensen, exact hetzelfde. Zo voelde het de vorige keren voor mij. Je moet je niet druk maken over het aantal, maar gewoon lekker spelen en goeie grappen hebben.

Najib: Maar oefenen kun je het niet.

Martijn: Dat je het niet kunt trainen, daar maak ik me nog een klein beetje zorgen over.

Najib: Het gaat vanzelf Martijn, het geeft je gewoon een kick.

Roué: In Amerika doen ze niet anders.

Papier hier, papier weg

Gaan jullie gezamenlijk try-outen?

Roué: Zeker, we hebben try-outs in kleine theaters. Vorig jaar deden we dat twee keer in Oss. Dan kwamen we met papieren op, legden ze weg, pakten de papieren er weer bij. Het publiek vindt dat leuk. Men weet: we zitten bij een try-out.

Najib: En dan roepen we ‘en nu komen er in het echt vijf danseressen op het podium’ of ‘en nu knalt er vuurwerk!’

Roué: Na die try-outs hebben we een compleet nieuw script. Er vallen dingen af en goeie teksten die ter plekke worden geïmproviseerd voegen we toe.

Najib: Ik mail weleens teksten door, maar die lezen de anderen nooit. En dan zeggen ze van wel.

Martijn: Dat heb ik nou ook. Niemand leest wat ik bedenk.

Najib: Echt wel!

Martijn: Bij Ali had ik drie keer in de tekst gezet ‘Ali je leest dit toch niet’ en toen viel hij door de mand. Zei ik. Ik blufte natuurlijk.

Surinaamse vader...

Ben jij door je Gabberservaring een beetje de vader van de groep, Roué?

Martijn: Goeie vraag aan een Surinamer!

Roué: Ik steek mijn handen niet in het vuur als iemand me vraagt of ik de vader ben, haha. Maar zonder gekheid: Ik ben wel de persoon die zich het minst zorgen maakt.

Martijn: Jij bent de chillfactor.

Najib: VERDER VINDEN WE HET HELEMAAL NIET SPANNEND!

Roué: Geen paniek mensen, het komt allemaal goed.

Is er een overkoepelend thema?

Najib: Verbinding.

Martijn: Maar we gaan het er niet de hele avond over hebben.

Najib: Maar ja, we zijn verbonden. We zijn Gabbers, we houden van eten. De maatschappij, dat zijn wij! Maar We Are The World doen we niet hoor.

Martijn: Eigenlijk zijn wij veel meer verbonden dan de vorige Gabbers, al denken de mensen misschien van niet. We kennen elkaar al zó lang.

Humor is de oplossing

Jullie gaan Metro op donderdag grappiger maken… Kunnen de media sowieso een beetje meer humor gebruiken?

Roué: Ik denk dat álles een beetje meer humor kan gebruiken. Humor is de oplossing voor alles.

Vinden jullie ons over het algemeen een beetje zuurpruimen?

Roué: Witte mensen?

Martijn: Nee, de krant man, hahahahahaha.

Najib: Ik vind dat een krant wel serieus mag zijn en wat minder met sensatie moet werken. Hoewel ik ook weet dat een krant verkocht moet worden.

Martijn: Ach, je denkt bij elke krant wel iets. Bij de Volkskrant: hoeveel tijd denk je dat ik ’s morgens heb om te lezen? Bij de Telegraaf: hallo, we gaan niet allemaal kapot hè. Maar kranten brengen ook wel humor toch, door strips en columnisten.

Als het maar hard is

Jullie gaan er in Metro in elk geval voor zorgen. Binnenkort worden lezers ook gevraagd ter beoordeling grappen naar jullie te sturen. Wat geven jullie hen mee?

Martijn: Ga op het nieuws zitten.

Roué: Het maakt geen donder uit waar je het over hebt, als het maar hard is.

Martijn: Het is volgens mij goed als Metro voor de lezers een kader schept. Dat het over Trump moet gaan bijvoorbeeld. Of de lichamelijke tekortkomingen van Gabbers. Speel met onze zwakheden, pak ons maar aan.

Najib: Gebruik huis-tuin-en-keuken-dingen, altijd goed. Zou je mijn emailadres bij de oproep willen plaatsen trouwens? Ik heb namelijk voor Ziggo Dome nog wel een paar goeie grappen nodig.

Thuis of een topavond

Tot slot, waarom moeten we naar jullie in de Ziggo Dome komen kijken?

Roué: Om een topavond te hebben natuurlijk, met verschillende soorten comedy van hoog niveau. Je kunt ook niet komen hè, maar ja.

Najib: En spektakel.

Martijn: Omdat je een combinatie van vier Gabbers in Ziggo Dome krijgt die je nooit meer gaat zien. Laat je verder maar verrassen.

Roué: Je kunt kiezen. Thuisblijven of een topavond hebben. Wat doe je?

