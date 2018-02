Win 6 kaarten voor Feyenoord - AZ

Metro geeft vijf exemplaren van dit indrukwekkende boek weg! Wil jij kans maken? Ga snel naar onze app en doe mee met de winactie! Heb je de Metro-app nog niet gedownload? Dat kun je via de volgende links doen:

De pianist van Yarmouk - Aeham Ahmad

De video van Aeham Ahmad, spelend op de piano te midden van het puin in een straat in Yarmouk, ging via YouTube de hele wereld over. Het beeld symboliseert de immense verwoesting in Syrië en de onbedwingbare levenskracht van mensen. Aeham Ahmad onderging hetzelfde lot als duizenden anderen. Nadat IS-strijders zijn piano hadden vernietigd, vluchtte hij: over land, over zee, met achterlating van zijn vrouw en familie. De opluchting toen hij eindelijk in Duitsland aankwam werd onmiddellijk gevolgd door het peilloze verdriet van familie en vrienden gescheiden te zijn, en alles wat hem vertrouwd was te moeten missen. De muziek als redding en troost is een weerkerend thema in zijn verhaal.