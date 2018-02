10 euro korting op Parkpop Saturday Night

Wil jij samen met 5 vrienden naar Feyenoord - AZ op 11 maart in De Kuip? Laat ons dan in een video zien waar jij goed in bent! Blink je uit in een sport? Of kun je bijvoorbeeld een gave truc? Wij zijn erg benieuwd naar jouw talent! Verzamel vervolgens zoveel mogelijk stemmen op jouw inzending en wie weet ben jij één van de drie winnaars van dit luxe wedstrijdarrangement bestaande uit 6 luxe zitplaatsen, een hapje en een drankje.

Hoe kun je meedoen?

Upload hier je video (maximale duur van 1 minuut)

Roep je vrienden op om te stemmen op jouw video!

Op 5 maart om 17 uur sluit de actie. De drie inzendingen met de meeste stemmen winnen het luxe wedstrijdarrangement!

Succes! We zijn erg benieuwd waar jij goed in bent.