Win een uniek prijzenpakket van Sneakerness

Wil jij kans maken op dit pakket? Vul dan hieronder jouw gegevens in. Aan het eind van de dag maken we de winnaar bekend.

Dit weekend vindt Sneakerness plaats in de Kromhouthal in Amsterdam. Jij kunt erbij zijn en daarnaast een uniek prijzenpakket winnen!

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!