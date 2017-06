Win 1 van de 3 paar gratis sneakers van Sneakerbaas!

Speciaal voor de lezers van Metro hebben we nu een exclusieve kortingscode van 10% op de gehele collectie! (Code: METROBAAS) Om het nog beter te maken maak je als lezer ook nog eens kans op 1 van de 3 paar gratis sneakers met exclusief Sneakerbaas voetbal inspired shirt! Vul hieronder jouw gegevens in en maak kans op deze unieke prijs!

Bij Sneakerbaas vindt je de exclusieve sneakers van grote bekende sneakermerken zoals bijvoorbeeld Nike, Adidas, Vans, Puma en Converse. Maar daarnaast biedt Sneakerbaas je ook de kans om kennis te maken met schoenen van sneakermerken die meestal wat moeilijker te vinden zijn zoals bijvoorbeeld Jordan, Karhu, Saucony, Kangaroos en New Balance.

Sneakerbaas is sinds 2007 de webstore voor sneakers. Sneakerbaas biedt haar klanten niet alleen sneakers maar ook een unieke online winkel ervaring.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!