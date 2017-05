Win kaarten voor Reggae Rotterdam

Het eerste Reggae festival in Rotterdam wordt een feestje! Laat je op 30 juli onderdompelen in cultuur, muziek en entertainment. Luister muziek in het reggae-genre, terwijl je ondertussen geniet van de gerechten van de lokale foodtrucks.

Line-up

Grote namen betreden het podium tijdens Reggae Rotterdam Onder meer de legendarisch Alpha Blondy, Gentleman, Eek-A-Mouse, Beenie Man, Wayne Wonder, Sister Nancy en nationale reggaehelden Kenny B en Sabrina Starke zijn present. Maar de line-up bestaat uit nog meer bijzondere, verrassende en toffe acts.

Locatie

Het Park (bij de Euromast) is het decor van het grote festival waar maar liefst 15.000 bezoekers terecht kunnen. De groene weides worden omgetoverd tot een oase van reggae. 'Door een unieke aankleding willen wij een sfeer creëren waarbij bezoekers zichzelf voor een dagje in Kingston wanen', aldus de organisatie. Het Park is goed bereikbaar met het OV en met de auto.

Stages

Relaxte roots, energieke dancehall tot en met een knallende dub. Op de drie podia in Het Park worden de verschillende stromingen binnen de Reggae omarmd. Alles komt voorbij, maar natuurlijk wel onder het welbekende motto One Love.

Voor iedereen

Iedereen is welkom op festival. Ook jonge muziekliefhebbers. Tot en met 10 jaar kunnen bezoekers zelfs gratis naar binnen! Op het festivalterrein zijn diverse activiteiten, zodat zelfs de jongste reggaeliefhebber een topdag heeft. Het festival sluit een weekend vol zomerse beats af door direct na het Zomercarnaval de eerste editie te introduceren aan het Nederlandse festivalpubliek. Op deze manier luidt Reggae Rotterdam de Rotterdamse zomer in op een feestelijke wijze.

