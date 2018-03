Nieuwe barbiepoppen gebaseerd op vrouwelijke helden

(In samenwerking met Tele2)

Iedereen die online is, valt het weleens op. Wat is er toch een hoop haat. Een gemiddelde commentsectie onder een YouTube-video of een onschuldig Metro-artikel puilt uit van de meest nare krachttermen en verwensingen. We hebben het maar druk met dat gebash. Het wordt er allemaal niet gezelliger op. Maar hoe bestrijd je al die haat? „Met liefde", zo zegt Tele2. Want liefde is het medicijn tegen haat.

Love, love, love

De kerstcampagne van de vrolijkste telecomprovider van Nederland staat geheel in het teken van deze humeurige toetsenbordterroristen. Ieder mens heeft liefde nodig. Ook de meest verbitterde internettrol. In plaats van ‘haters gonna hate’ gaan zij voor #hatersgonnalove. En willen haters veranderen in lovers.

Deze boodschap wordt verkondigd in een kleurige kerstvideo met een aanstekelijk liedje en een lawine van liefde. Ook mikpunt van internethaat Famke Louise is van de partij. Deze populaire vlogster – die nu als zangeres een hit heeft met Op me Monnie – is veel in het nieuws geweest door alle online haat waar ze mee te maken heeft gehad. Het blijft niet bij een filmpje, want er zijn ook allerlei geestige gifjes, lieve plaatjes en zoete soundbites te verspreiden.

Klaar met dat gehaat

Hoezo is deze campagne zo relevant? De mensen zijn het beu. 73 procent van de ondervraagden van een onderzoek van Panel/Wizard Direct geeft aan genoeg te hebben van het online gebash. Ook vindt ongeveer twee derde van hen dat de toon op internet is verhard in de afgelopen jaren. En hoewel mensen zich massaal ergeren aan de nare taal op internet, heeft slechts 18 procent spijt van dit negatieve gedrag. Een tiende van de ondervraagden gaf aan zelf weleens schuldig te zijn aan online haatgedrag.

Betekent dit de introductie van een online fatsoenspolitie? Helemaal niet. De boodschap van Tele2 is eenvoudig. Liefde is het medicijn tegen haat. Want door liefde te geven krijg je zelfs de grootste online haters stil. Zo streeft de provider op een sympathieke manier voor een haatvrij internet.