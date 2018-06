Zomervagina's en Toblerone tunneltjes

Neem je ‘body’ en ga naar ‘the beach’. Voila: een beachbody. Klopt. Maar in de praktijk sleep ik mijn maatje 34 toch nog vier keer per week naar de sportschool. Het kan tenslotte altijd strakker. En met ‘het’ bedoel ik mijn buikje. Maar volgens Teen Vogue is dat niet het enige dat zomerklaar moet zijn. Het Amerikaanse magazine, normaliter geroemd om haar inhoudelijke, maatschappijkritische artikelen, gaat compleet viral vanwege hun laatste bijdrage: How To Get Your Best Summer Vagina Ever.

De beste. Ooit. Zoveel vragen.

Is er voor elk seizoen een andere vagina? Wat als het lente-exemplaar het nog prima doet? En voelt zij zich na de kerst ook schuldig over de extra kilo’s?

‘Wat is er níet heerlijk aan de zomer?’, begint het blad nog vrolijk. ‘Geen huiswerk, de zon schijnt en er zijn eindeloos veel pool parties, strandvakanties en redenen om zoveel mogelijk buiten te zijn.’ Maar dan komt het: zwemmen, in de zon liggen, zelfs lopen is hartstikke gevaarlijk. Voor je zomervagina dan. Het risico? Een Vaginal Panic Attack. Het staat er echt. Gelukkig is dat te voorkomen - met de juiste producten. Vochtige vaginadoekjes aanschaffen, Vaseline smeren, zonnebrandcreme. Ja, ook daar. Júíst daar. En ga je kamperen? Dan graag anti-insectenspray op je onderbroek spuiten om zo vaginale insectenbeten te voorkomen terwijl je slaapt. Not directly on your vagina!, waarschuwt het blad nog. Oh, oke.

Sinds mijn twaalfde word ik geïndoctrineerd wat wél en vooral niet te doen met mijn lichaam. Tijdschriften stonden vol met ‘Dit zijn de grootste afknappers voor jongens’ of ‘Zo ziet het aardbeiendieet van de Spice Girls eruit’ tot ‘In deze houding lijk je het slankst in bed (bovenop!), op het strand (op je zij!) of lopend (hoge hakken!). Maar toch vraag ik me af: is de boel de afgelopen jaren niet geëscaleerd? Tegenover body positivity en empowerment staan de ab crack en de hip cleavage. En, zo lees ik bij de BBC, nu ook de Toblerone Tunnel. Terwijl de zomervagina nog steeds viral gaat is er alweer een nieuwe lichaamsmusthave. ‘De Toblerone tunnel is een driehoekig gat tussen de bovenkant van je dijen en je bikinibroekje, waar je (in theorie) een Toblerone doorheen zou kunnen duwen.’ Een Thigh Gap de Luxe dus. Alsof er een sticker op is geplakt met ‘Vernieuwd recept. Nu nog beter!’. Of zieker.

Kendall en Kylie Jenner hebben er al een, dus kan ik niet achterblijven. Ik ga voor de spiegel staan in de sportschool en trek mijn bezwete T-shirt uit, mijn sportbeha, strakke sportlegging. Schoenen? Ja, die ook. Scheelt toch drie centimeter en een andere lichaamshouding. Ik zet mijn blote voeten naast elkaar en buig naar voren. Nog iets verder. En warempel. daar is ie: een piepklein Toblerone tunneltje. Goh. Ik wacht op een gelukzalig gevoel nu ik weet dat ik een chocoladereep tussen m’n dijen kan schuiven. Maar er komt niets. Geen euforie, geen uitzinnigheid. Ook de Vaginal Panic Attack blijft uit. En met dat buikje valt het bij nader inzien ook wel mee.

Op naar de zomer!