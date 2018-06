Haringverbod, hangmatverbod

Je kan me voor twee dingen wakker maken: oesters en champagne. Vooruit, ook voor magnetronpopcorn en spareribs. Maar zeevruchten en bubbels hebben een speciale plek in mijn hart. Voor mijn maandelijkse fix ga ik vaak naar Brut de Mer in de Amsterdamse Pijp en Café-Restaurant Amsterdam in Westerpark. Of breng ik een bezoekje aan The Seafood Bar. Daar bestel ik allerhande kibbeling en broodjes haring. Om me vervolgens vol te laten lopen op het Leidseplein, mijn blaas en maag te legen tegen grachtenpanden, gooi een Nutelladonut in mijn mik, en ik sluit de avond af met een rondje schreeuwen over de Wallen. Geintje natuurlijk. Maar de Gemeente Amsterdam associeert een mooie, authentieke tent als The Seafood Shop blijkbaar vooral met toeristen. Onbegrijpelijk.

Wat is er aan de hand? De viswinkel van de familie de Visscher moest aanvankelijk volgende week vrijdag de deuren sluiten. Sinds oktober vorig jaar is er een stop op toeristenwinkels in het centrum, zo legt de gemeente uit. Nu kan ik in de Leidsepleinbuurt zo tien laagkwalitatieve en weinig inspirerende toeristentoko’s opnoemen die niets toevoegen aan de stad, maar blijkbaar zijn de Engelse benaming van het sympathieke zaakje en de verkochte kibbeling ty-pisch toeristisch, en daarmee een doorn in het oog. “Achter de ramen is een houten plank bevestigd, die als tafel wordt gebruikt. Vier klanten zitten hieraan consumpties te nuttigen. Op de tafel staan menukaarten,' schrijft de gemeente in een rapportage. Ook wordt op dat moment gebakken vis verkocht en liggen belegde panini-broodjes in de vitrine.”, lees ik in Het Parool. Heftig! Op de Facebookpagina van de viswinkel reageren inmiddels duizenden klanten met hun postcode. 1017 ZL. 1057 VZ. 1072 BB. Amsterdammers dus. Goh.

Ik ben dól op Amsterdam, laat dat duidelijk zijn, maar steeds vaker vraag ik me af: Waar komt die overdreven regelzucht en betutteling toch vandaan?

Vandaag lanceert de gemeente een campagne tegen hufterig gedrag van toeristen. Enjoy & Respect, heet het. Speciaal voor jonge, dronken mannen tussen de 18 en 34 jaar die de stad bezoeken. Aangezien gezond verstand bij deze groep ver te zoeken is, focust de gemeente nu op geldboetes. Wildplassen? 140 euro. Openbaar dronkenschap? 95 euro. Helder, al is het wel écht een faux pas dat de boete voor hangmathangen niet genoemd wordt, hoor. Die is namelijk 230 euro. Wat?! I kid you not. Echt niet. Een Amsterdammer wilde namelijk afgelopen weekend zijn hangmat ophangen in het park, waar een handhaver hem met droge ogen meedeelde dat, en ik citeer, “in de hele stad in alle parken een hangmatverbod geldt”. Manmanman.

Het doet me denken aan de zomer van 2009, toen ik samen met nog honderden jonge mensen, onder leiding van actiegroep Ai! Amsterdam, op de Noordermarkt staand een biertje dronk als protest tegen het hoofdstedelijke terrassenbeleid. Handhavers van de gemeente fotografeerden destijds stiekem -vanuit auto’s met telelenzen- terrassen om boetes uit te delen. We spraken er schande van. Terecht, natuurlijk. Maar met de kennis van nu denk ik: We wisten niet wat ons - hangmathangende, kibbelingetende Amsterdammers- nog allemaal te wachten stond.