Zo maak je iets leuks van die vreselijke treinreis

Wat vind ik nou echt leuk? Dat lijkt een makkelijk te beantwoorden vraag, toch? Ga het eens bij jezelf na. Dan kom je er waarschijnlijk achter dat dat echt niet zo makkelijk te beantwoorden is. Ik weet het wel, wat ik écht leuk vind. Versjes schrijven vind ik leuk. In het zonnetje op het balkonnetje zitten kijken naar hoe de wolken voorbij drijven. Een ritje met de metro vind ik ook altijd leuk, ik hou van treinen en alles wat daar mee te maken heeft. Een patatje eten op de markt of een harinkie happen. Naar de film in m'n eentje. Aan de Maas in Rotterdam naar de boten die voorbij varen kijken. Van die simpele dingen. Dat is allemaal leuk.

Laten we eerlijk zijn. Het meeste van de tijd moeten we toch met z'n allen allemaal dingen doen die we eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Talloze handelingen die we steeds maar weer, elke dag weer moeten doen, zijn vaak helemaal niet leuk. Werken bijvoorbeeld. Ik noem maar wat.

Maar is het niet zo dat je voor jezelf alles ook leuker kan máken? Als je bijvoorbeeld je treinreis naar je werk van elke dag vreselijk vindt, is er dan geen mogelijkheid dat toch ook enigszins leuk te maken? Ik denk van wel. Zoek naar één specifiek dingetje dat aan die hele treinreis juist wel aangenaam is. Het uitzicht bijvoorbeeld. De lucht in Nederland is elke dag weer anders. Dat is toch mooi? Of kijk eens naar de mensen om je heen. Iedereen is anders. Iedereen is bijzonder op zijn of haar eigen manier. Maakt dat het allemaal niet veel leuker al dan wanneer je alleen maar kijkt naar de negatieve kant van zo'n dagelijkse treinreis? Ja!

Elke dag probeer ik in het niet-leuke iets leuks te vinden. Iets wat me tenminste een glimlach bezorgt. Dat maakt het leven een tikkie spannender. En simpelweg een tikkie leuker. Zo simpel is het.