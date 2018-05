Schaam je, betuttelend stadsbestuur

Er zijn twee dingen die me momenteel woedend maken en ze gaan over precies hetzelfde, namelijk betuttelend stadsbestuur, bestaande uit engnekken die niet kunnen kijken naar wat werkt in een stad, maar zich doodstaren op futloze regeltjes.

In Rotterdam werd dit weekend de galeriehouder van Gallery Untitled gearresteerd. Ik kom er graag, dus ken de ontstaansgeschiedenis; de eigenaar werd door lokaal bestuur gevraagd of hij zijn galerie in het leegstaande schoolpand op de Koningsveldestraat wilde hervestigen om de wijk veiliger en aantrekkelijk te maken. Gallery Untitled organiseert middagjes met lezingen, muziek en kunst. Beter dan junks of hangjongeren. Er moest behoorlijk wat vertimmerd worden aan het verloederde gebouw, maar het resultaat is er naar; een prachtgalerie die niet onder doet voor een modern museum. De voormalig lokalen van het schoolgebouw zijn netjes verdeeld; vier voor de galerie en de vijfde is voor een cateraar. De laatste heeft een drankvergunning, maar de galerie officieel niet, want dat mag niet volgens de regeltjes van stadsbeleid. Geen probleem in feite; de bezoekers kopen gewoon hun biertje bij de cateraar en gaan dan de schilderijen langs, zou je denken. Maar nee, van Aboutaleb en co. mag de bezoeker de drankjes alléén drinken in dat ene lokaal. God verhoede dat ze bewegen of zich in de gemeenschappelijke tuin begeven in deze tropische temperaturen. Handhaving vond het nodig om tijdens een zondagmiddagevenement van gitaarmuziek en poëzie binnen te komen alsof het een Hells Angels-hol betrof. Vier uur cel én boete voor de organisator. Wat een manier om iemand die zijn nek uitsteekt voor de wijk te bedanken.

In Amsterdam sluit deze week The Seafood Shop. In de hel van Nutella-winkels en mixed grill-tenten rondom het Leidseplein heeft een ondernemer eindelijk iets nieuws weten toe te voegen aan het diarreevoer dat alle wc’s van de omringende hostels verstopt. Je kunt bij de Seafood Shop terecht voor kraakverse moten zalm, chique koningskrabbenpoten en coquilles om van te watertanden. En ook fijn; een portie perfect gebakken kibbeling achterin. Maar omdat ze drie stoeltjes hebben staan is dit volgens gemeente Amsterdam een fastfoodzaak. En daar zijn er al te veel van in het gebied. Komen ze van de gemeente überhaupt weleens in het centrum, vraag ik me af. Wéten ze wel wat een verademing die viswinkel is in dat gebied van inwisselbare pikkepoelietenten? En wie heeft die klotezaken ooit wél een vergunning gegeven?

Regels zijn gemaakt om een stad leefbaar te maken, niet te gijzelen. Ondersteun de ondernemers die niet alleen komen om geld binnen te harken, maar ook daadwerkelijk een wijk verrijken. Om dat niet in te zien, is een schrijnend teken van beleidsarmoede in de twee meest florerende steden van ons land.