„Die vogels zijn niet de enigen die de hele dag opgesloten zitten in een hok op de Zuidas, hoor”, zegt mijn beste vriendinnetje Claire lachend. Ze is net gepromoveerd van junior-associate naar medewerker, komt praktisch nooit meer buiten, dus ze kan het weten.

Ik las het in een klein berichtje, ergens weggestopt online. Sinds 2012 wonen er twee roofvogels op de Zuidas. Geen grap. Ze hebben hun intrede gedaan in een hok op de negentiende verdieping van het hoofdkantoor van ABN Amro. En als dat je al niet aan het lachen maakt, nog meer vrolijk nieuws: ze hebben kuikentjes gekregen - die je via webcams 24 uur per dag kan volgen. Schattig. Op de buitencamera’s zie je de A10, een met kekke kruisen bezaaid kantoor en een roofvogel op de uitkijk. De andere camera is gericht op het nest. Overal liggen veertjes. En - als ik goed tel - twee lichtgrijze pluizenbolletjes. Af en toe bewegen ze. That’s it. Maar toch is de valkenfamilie een waar kijkcijferkanon.

Vier (oké, drie) keer per week fiets ik naar mijn sportschool op de Zuidas om een lesje bodypump, soulcycle of crossfit te volgen op veel te harde techno. Het is net alsof je op een festival staat, alleen hier ben je na een uur al compleet bezweet en kapot. Details. En toen ik ’s middags met mijn fiets aan de hand en mijn sporttas in mijn roze fietskrat onder station Amsterdam Zuid en over het Gustav Mahlerplein liep, moest ik ineens weer aan die roofvogels denken. Want je kan er de klok op gelijk zetten: precies om 12.00 uur komen mannen in pak uit hun hoge Zuidaskantoren, lopen ze in groepjes over het plein, om in de rij te staan voor één van de vier broodjeszaken. Vervolgens gaan ze weer terug naar binnen, om daar tot laat, heel laat, te blijven. Ik neem de trappen naar het dakterras van het ABN Amro-restaurant om wat beter naar de negentiende verdieping te turen, en terwijl ik omlaag kijk, vraag ik me af: hoe spannend is het om hier, in het zakelijke hart van Nederland, te werken? Word je er nou écht gelukkig van? En zijn, met een beetje fantasie, de roofvogels óp het dak van de bank te vergelijken met de zakenmannen ín de bank? Helaas zie ik opvallend weinig ‘Rachels’ en ‘Jessica’s’ voorbij lopen, maar ik stel me voor hoe de mensen die hier werken à la de knappe Harvey Specter uit Suits en Bobby Axelrod van de tv-serie Billions aan de lopende band spannende deals sluiten. Work hard, play hard. En meer van dat soort heerlijk foute termen. Net als de roofvogels op het dak op zoek naar hun volgende prooi. Maar echt wegvliegen is er helaas niet bij.

Met meer dan 13.000 kijkers sinds de geboorte van de nieuwe slechtvalken vorige week is de livestream een groot succes, vertelde de bank in het nieuwsbericht. Logisch. Met geheime, exorbitante beloningen voor topbankiers en handig vergeten dividendbelastingmemo’s, is het ook wel eens fijn om een roofvogel en plein public te aanschouwen.