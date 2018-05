De teloorgang van de Fortuynprijs

Zoals Saskia Noort geen literair auteur is, is Özcan Akyol geen columnist. Ze hebben allebei wel een briljante marketingmachine achter zich waardoor ze omarmd worden door iedereen en z’n moeder. Trash verwarren met talent: je zou om minder van een brug springen. But then again: Good for them.

Toch vraag je je af wat in Joost Eerdmans en Co gevaren is. Sinds hij Ehsan Jami op de Leefbaar Rotterdam-lijst zette (85 voorkeurstemmen oid), is afkomst opeens een verdienste en wordt er niet meer gekeken naar talent, vaardigheden of toegevoegde waarde. In dat licht bezien is het verklaarbaar dat dit jaar de crimineel gone mediapersonality uit Deventer genomineerd is voor de Pim Fortuynprijs. De Pim Fortuynprijs! Een fractie van een seconde dacht ik “ik lever ’m in” totdat ik zag dat Theodor Holman genomineerd is. En ik toevallig weet dat hij ‘m gaat winnen ook.

Achterstandsfiguurtjes als ‘Eus’ zijn fascinerend. Geboren onder omstandigheden waarbij hij het in andere tijden niet verder dan fabrieksarbeider had geschopt en in deze tijden tot lid van de MocroMaffia. Een variant op die carrière vormde zijn claim to fame en Mai Spijkers, nooit te beroerd om elke allochtoon die een laptop kan openklappen een ‘boek’ te laten ‘schrijven’ publiceerde zijn werken waar talloze redacteuren aan bijgedragen hebben. Dat zo iemand vervolgens een podium krijgt in de felicitatiedienst die media heet, kan alleen in deugend Nederland. Hoera we redden een allochtoon! Hoera we deugen! Hoera we geven een allochtoon kansen! Hoera kijk ‘ns naar alle perspectieven die deze allochtoon ons laat zien waar wij blind voor zijn! Good for you Eus. De deuglanders springen door elke hoepel die jij ze voorhoudt en ik mag lijen dat je erop binnenloopt. Maar nooit, never ever wil ik met jou in één adem, in één zin genoemd worden. Laat staan dat ik een prijs met je wil delen.

Özcan Akyol is nog nooit op een originele gedachte betrapt dus wat deze man ooit gepresteerd waarmee hij “het gedachtegoed van Fortuyn” levend houdt, is zelfs de moeite van het gissen niet waard. Wat weet deze gast van vrijheid - anders dan dat hij met z’n criminele verleden trots verkondigde anderen ervan beroofd te hebben? Iedereen die aan zijn criminele of vermeend maatschappelijke low life lot kan ontsnappen, verdient applaus. De publieke omroep en het AD hebben een gast uit de goot gered en de Nederlandse samenleving van een terrorist crimineel in de dop. Fijn Shula, fijn Mathijs, fijn allemaal – wanneer gunnen jullie Jan, Piet en Klaas ook zo’n kans of zijn die te wit? De dag dat deze man de PFP op zijn bureau weet te zetten, is de dag dat ik ‘m inlever. Nooit wil ik op één lijn gezet wordt met een talentloze man wiens enige verdienste is dat zijn ouders uit een vreemd land naar Nederland zijn gekomen en die casht op de hype die deugmoslims vertroetelen heet.

