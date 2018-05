Alleen échte mensen neem ik serieus (politici niet)

Boogie Wonderland galmt uit de luidsprekers, Boney M is van het podium af en Charly Luske is net binnen. Later op de middag komt minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en nog wat later sluit Gijs Staverman de eerste dag van de Libelle Zomerweek af.

Al jaren wordt mij vol verwondering en afgrijzen gevraagd wat ik toch bij Libelle moet. Of er doe. Dat dat prima samengaat met columns schrijven voor Metro en GeenStijl, schijnt niemand te snappen. „Ik ben een vrouw”, is mijn antwoord stoïcijns. „En in de gelukkige omstandigheid om in mijn werk álle aspecten van mijn persoonlijkheid te kunnen uiten.”

Libelle houdt mij gezond. Normaal. Als ik teveel nadenk over de prutsers die zich politici noemen en dit land naar de mallemoeren helpen onder het mom van regeren, zou je me in een dwangbuis kunnen afvoeren. Alles wat wij niet mogen, mogen politici wel. Penthouses als cadeau accepteren, zakelijke relaties kadootjes van 1.4 miljard euro op jaarbasis schenken, democratie afschaffen, over ons heen laten lopen door Erdoturken, liegen omschrijven als ’niet de waarheid vertellen’ en ermee wegkomen.

De enige mensen die ik serieus neem zijn ’echte mensen’. Mensen over wie in Den Haag wordt gezegd dat ze te dom zijn om politiek te begrijpen, tenzij het verkiezingstijd is. Mensen die je kunt voorliegen, vooral in verkiezingstijd. Mensen over wie je kunt bepalen dat ze orgaandonor zijn. Allemaal, tenzij ze ’nee’ zeggen. Mensen die je vooral nooit middels een referendum een vraag moet stellen want ze zouden maar iets anders vinden dan politici besloten hebben.

Politiek Den Haag heeft middels Kajsa Ollongren laten weten het referendum zo snel mogelijk af te schaffen. Daar is geen referendum voor nodig, dat is gewoon bepaald. Want wij echte mensen ’misbruiken’ dat referendum. Zeggen ze. Er komt een nieuwe vorm van referenda. Liegen ze. En dat terwijl het referendum een prima instrument is om ons burgers te betrekken bij politiek. Net iets moeilijker dan onze organen inpikken zonder erom te vragen, maar wie zegt dat wij onze organen niet met liefde afstaan als het makkelijk gemaakt wordt?

Daar gaat het állerlaatste referendum ooit over dat wij burgers via referendum.nl kunnen aanvragen. Maar alleen als we dat ook echt vragen. Het is geen oproep om tegen onze regering te stemmen. Of tegen orgaandonatie. Het is ook geen paybacktime van initiatiefnemers GeenStijl et al. Het referendum is een democratisch instrument dat bedoeld is om bij eenvoudige vragen, de mening van de burgers te vragen. Alleen politici en journalisten die geilen op macht, neerkijken op democratie en echte mensen maar stom vinden, juichen bij het afschaffen van referenda - en dus democratie. En ja, ik héb een donorcodicil én op referendum.nl de aanvraag voor het referendum getekend. Ook sta ik tot en met zondag te swingen tussen de echte mensen op de Libelle Zomerweek; vrijdag is Kajsa Ollongren te gast. Democratie in optima forma. Als er niet opeens een ministerraad uitloopt natuurlijk.