‘Ik kan de woorden healthy en vegan niet meer horen'

Je kunt tegenwoordig geen krant, website, blog, of restaurantdeur meer openslaan of de woorden healthy, vegan, glutenvrij en zonder suiker vliegen je om de oren. Nu is dat al een tijdje zo, en word ik daar ook al een tijdje best wel moe van, maar inmiddels zijn we zelfs zo ver heen dat we niets meer kunnen eten zonder de volgende dag meteen euh, ja.. toch wel bijna dood te gaan.

Brood, pasta en suiker zaten allemaal al langere tijd in het verdomhoekje, maar inmiddels is het behoorlijk proppen geblazen geworden daar in dat hoekje. We kunnen namelijk ook beter geen vlees meer eten (want naast milieu ook kanker), avocado (want dikmaker), verse jus (want suiker-overload), en banaan of mango? Kun je doen… Als je het prima vindt om dik te worden.

Konijnenfokkerij

Op werk zie ik dit alles keurig toegepast worden. Getrakteerde taarten zijn louter nog om naar te kijken, en tijdens de lunch verandert de werkvloer voor even in een konijnenfokkerij inclusief de bijbehorende knaaggeluiden. Even een tussendoortje om drie uur? Natuurlijk, maar dan wel in de vorm van een paprika. In het weekend mag er gelukkig wel ‘gecheat’ worden, en gaat er over de spinazie-salade een lepel slasaus. Smullen!

In mijn vriendinnengroep zie ik de health-koorts ook al om zich heen grijpen. Toen we vorige week samen aten, en ik bij wijze van stil protest lasagne had geserveerd, was het eerste wat er werd gezegd: ‘Nouja, vooruit, het is vrijdag he’. Vervolgens kreeg ik van iemand het compliment dat ze in lange tijd niet zo lekker had gegeten en ik dacht: ja meid, welkom in de wereld van kaas en pasta.

Tien minuten later werd mijn ‘favoriete’ gespreksonderwerp aangesneden: wat moet je allemaal vooral niét meer eten. Eén van mijn gezonde maaltijden – zalm, met zeekraal, avocado, griekse yoghurt en quinoa (for gods sake) – werd geanalyseerd. Conclusie: allemaal natuurlijke vetten, maarja, ook natuurlijke vetten zijn vetten.

Cholesterol

Vervolgens ging het over dingen die slecht zijn voor je cholesterol. Ja mensen, om het daar over te hebben hoef je tegenwoordig de zeventig dus niet meer te hebben aangetikt. Eieren: heel slecht voor het cholesterolgehalte in je bloed, net als zeevruchten als gamba’s en oesters. Een rol koekjes passeerde ook. De groep knikte instemmend: dan kun je net zo goed meteen in je graf gaan liggen.

’s Avonds in bed lag ik na te denken wat ik dan in hemelsnaam nog wel kon eten zónder meteen zelf in een rode paprika te veranderen, toen ik een appje van mijn vader kreeg. Hij zat met een stel vrienden in Zeeland en stuurde een foto van hoe ze die middag op het terras hadden gezeten. Het bijschrift: ‘Kijk jongens, zo zitten jullie er over een paar jaar dus bij…’ Ik dacht: ja, maar dan met spa rood in plaats van biertjes en raw-vegan-pizza in plaats van bitterballen. En voor de eerst in mijn leven was ik jaloers op een groepje kale 65+ers.

Suzette Hermsen (30) is chef reizen bij LINDAnieuws en schreef met twee collega’s het boek ‘Zeik Niet Zo’. Haar motto: ‘Lach zo hard mogelijk om andermans grappen, dan lijkt het nog best alsof je humor hebt.’

