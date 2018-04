Een gevaarlijk spannende seksdate

Ze roemt de emancipatoire werking van Tinder. ‘Serieus: je zoekt een man uit, komt aan je trekken en met een kwartier sta je weer buiten. Alleen maar seks. Ik vind het waanzinnig dat vrouwen ook eindelijk het heft in eigen handen nemen. Seks om de seks, niets om je voor te schamen en prima om nog even je gezinsleven met kinderen vol te houden’.

Bijna jaloers hoor ik haar aan. De vrouwelijke voldoening over de 15 minuten seksdate schijnt mannen nog steeds te verbazen maar hey: hoe relaxed is dat? En tegelijkertijd: hoe veilig is het? Wie garandeert dat je na een kwartier niet totaal mishandeld op straat staat?

Niet alleen de vriendin, maar ook de buurman-met-relatie zweert bij Tinder. ‘Ik ga een account aanmaken voor je,’ belooft hij wekelijks terwijl ik mijn hoofd schud. ‘Tinder plus buuf! Ik betaal het voor je!’. Buurman is van de oude stempel: zijn cadeau’s zijn van de betere soort en zijn zorgzaamheid houdt in dat hij ook dit betaalt. ‘Zolang je niet mee op date gaat, zit het er niet in buurman,’ is mijn stan-daardantwoord. Het weerhoudt hem er niet van om foto’s van zíjn dates – allemaal beeldschone poppetjes – door te sturen. ‘Wat vind je van haar? Deze is knettergek’. Ik vind die meiden stoer. Zonder uitzondering. Hoeveel lef moet je hebben om foto’s van jezelf in iets wat voor kleding door moet gaan terwijl je in een idiote pose staat, online te zetten of naar een wildvreemde te appen? En er ook nog mee af te spreken? Is het stoer, dom of naïef? Het is in ieder geval niets voor mij.

‘Je moet op de Inner Circle!’ weten de bekende vrienden. Om vervolgens te laten zien hoe het werkt. Niet dat het anders is: je bekijkt foto’s van vreemden, spreekt af met vreemden en hoopt dat je het kunt navertellen. Om vervolgens foto’s van (getrouwde) kennissen voorbij te zien komen. Fascinerend: in hun Bokito-wereld komt het waarschijnlijk niet eens in ze op dat ze hun eigen vrouw tegen kunnen komen in zo’n app. Of het is de spanning om ontdekt te worden, dat kan natuurlijk ook.

Naast emancipatoir en spannend, is er een derde dimensie aan daten gekomen: gevaarlijk. Vooralsnog halen alleen gewelddadige Grindr-dates het nieuws, maar procentueel gezien kán het niet zo zijn dat vrouwen áltijd ongeschonden uit een date komen terwijl in korte tijd twee homo’s mishandeld en zelfs vermoord zijn. Het zijn zieke geesten die een mishandeling op deze wijze voorbereiden. Ik mag lijen dat die zestien gasten die een weerloze 28-jarige mishandelen of een enthousiaste 17-jarige vermoorden, gevierendeeld worden. En als ik moet kiezen tussen een emancipatoire 15 minuten seksdate met een vreemde en op mijn graf dansende islamofascistische mocro’s of Nederturken, weet ik wel dat ik die Tinder-app niet voor niets heb verwijderd. Sorry buurman.