Ik verzamel Teletekstkoppen. De gekste, vreemdste, meest bizarre, raarste, meest onlogische en onduidelijkste koppen bewaar ik. Ik neem die taak, ik zie het als een taak, van archivaris der rariteiten buitengewoon serieus. Ik waardeer de kunst die de koppenmakers in dienst van Teletekst bedrijven. Het is een kunstig vak. De beperkte ruimte ingegeven door de verouderde, low-tech toestanden, maken creatief en werken schitterende vondsten in de hand. Ik lees het met genoegen en zie er glimlachende kunstenaars achter. Het vangt feilloos de tijdsgeest en de vaak bizarre loop die het menselijk bestaan heeft.

Ik hou er heel erg van, dat Teletekst van ons. Het schijnt dat wij in Nederland zo ongeveer de enige op de wereld zijn die nog zo’n compleet verouderde dienst in stand houden. En dat snap ik. We hebben het nodig, namelijk. En we schijnen het ook massaal te gebruiken. Dagelijks Teletekst lezen maakt de wereld ook danig veel overzichtelijker. Je hoeft niet naar foto’s, plaatjes en infographics te kijken. Het is gewoon tekst. Tekst en niet meer dan dat. Duidelijk, kort, helder, to the point. En dat is precies wat we nou nodig hebben in deze tijden van dat we overal van alles bij krijgen. Van vlogs tot bewegende grafiekjes, van gedoe naar meer gedoe. Teletekst is in dat geweld een verademing. Een manier om bij te blijven, maar niet te overstromen.

Maar ik verzamel dus die koppen. De pareltjes. De koppen waar het meeste kunst in zit. Waarin je de hand van de meester, de koppenmaker ziet en waarin de gekte van ons bestaan naar voren komt. Die unieke combinatie. Ik deel graag enkele van die pareltjes van de laatste maanden met jullie. Leve Teletekst!